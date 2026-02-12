Μπορεί ο Γιώργος Λιάγκας να σχολίασε θετικά τα νούμερα τηλεθέασης που κατέγραψε ο χθεσινοβραδινός, Α’ Ημιτελικός του Sing For Greece για την Eurovision, ωστόσο δεν είχε την ίδια άποψη για ολόκληρη την παρουσίαση. Ο παρουσιαστής του Πρωινού του Ant1, το πρωί της Πέμπτης (12/02) τα έβαλε με την ΕΡΤ, κυρίως για το γεγονός ότι η άποψή του σχολιάζεται από τις εκπομπές του καναλιού.

«Η βραδιά δεν μου άρεσε χθες. Έχω πολύ υψηλά αισθητικά στάνταρ στην τηλεόραση και γι’ αυτό ακριβώς πολεμάω, χωρίς να πολεμάω τα παιδιά. Θα ήθελα η ΕΡΤ, που έχει τα λεφτά όλων μας, να κάνει ένα μικρό διαμαντάκι χθες, κάτι πιο λαμπερό, αλλά αυτό το βάζω στην άκρη» είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Ο σχολιασμός για τον Α’ Ημιτελικό συνεχίστηκε στο πάνελ του Πρωινού, με τον Γιώργο Λιάγκα σε άλλο σημείο της εκπομπής να γίνεται πιο «σκληρός» στα λεγόμενά του: «Εγώ δεν προκαταβάλω, λέω τη γνώμη μου και κρίνομαι γι’ αυτή. Μη κάνουμε πάλι εθνικό ζήτημα τη γνώμη του Λιάγκα. Ας ασχοληθεί και η ΕΡΤ με το τι παρουσιάζει. Πέρυσι η ΕΡΤ ασχολιόταν και ήταν ντροπή αυτό που έκανε, με το ποια είναι η γνώμη του Λιάγκα. Δεν νομίζω να πληρώνει ο ελληνικός λαός την ΕΡΤ για να σχολιάζουν οι παρουσιαστές της τη γνώμη του Λιάγκα. Το ότι πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο φορολογούμενος, την ΕΡΤ για να βγαίνουν οι παρουσιαστές της ΕΡΤ να σχολιάζουν τη γνώμη ενός παρουσιαστή».