Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 , ώρα 23:00

Eπεισόδιο 67o: Η είδηση της φυλάκισης του Πέτρου σε σχέση με την υπόθεση του Υάκινθου σοκάρει τους πάντες στο χωριό. Η Άρτεμις, που ξέρει την αλήθεια, προσπαθεί να τον στηρίξει όσο μπορεί, ενώ αντίθετα το χωριό διχάζεται ως προς το αν ο Πέτρος τελικά ξέρει κάτι παραπάνω και δεν μιλάει. Η Ανθούλα ομολογεί στη Στράτο ότι γνωρίζει πως ο Χρυσόδημος είναι ο πατέρας της, αλλά δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Για να ξεχαστεί, ψάχνει μαζί με τον Δημήτρη αποδείξεις έτσι ώστε να αθωωθεί ο Πέτρος. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, η πολυαναμενόμενη εκπομπής της Μαίρης και της Μίνας κάνει πρεμιέρα.

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 68ο: Ο Μιχαήλ ανακοινώνει στην Ιρίνα την παραίτησή του. Η Ιρίνα συνειδητοποιεί τα αισθήματά της για εκείνον, γεγονός που πυροδοτεί σύγκρουση με τη Σοφία. Παράλληλα, ξεκινάει κόντρα μεταξύ των δύο εκπομπών, με το «Πιεσόμετρο» να έχει ως καλεσμένο τον Πάκη. Η Άρτεμις και ο Δημήτρης ενώνουν τις δυνάμεις τους με το χωριό και παίρνουν μέρος στην εκπομπή. Ενώ όλα φαίνεται να οδηγούν στην αθώωση του Πέτρου, η ανακάλυψη ενός πτώματος ανατρέπει τα σχέδια όλων. Η Άρτεμις προσπαθεί με νύχια και με δόντια να βρει μία λύση και τελικά ζητά βοήθεια από την Ε.Υ.Π., η οποία της ζητά ένα σκληρό αντάλλαγμα.

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 69o: Οι Νεοχωρίτες επισκέπτονται τον Πέτρο στο κρατητήριο, ενώ η Σίσσυ ετοιμάζει ένα podcast για να αποδείξει την αθωότητά του. Η Άρτεμις βρίσκεται σε αδιέξοδο, όμως η Βάνα δίνει τη λύση στο θέμα του Πέτρου. Η κόντρα μεταξύ των δύο εκπομπών κλιμακώνεται και οδηγεί σε μια κλοπή. Η Στράτος προσπαθεί να πει στον Χρυσόδημο ότι η Ανθούλα είναι κόρη του, αλλά κάτι αναπάντεχο τη σταματά. Ταυτόχρονα, ο Δημήτρης εκμυστηρεύεται στην Ανθούλα ένα μεγάλο μυστικό του. Τέλος, η Σοφία αποφασίζει να βοηθήσει τον Μιχαήλ να κερδίσει την Ιρίνα. Ενώ Ιρίνα και Μιχαήλ απολαμβάνουν ένα ρομαντικό ραντεβού, μια αναπάντεχη άφιξη αλλάζει τα πάντα.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 70ό: Η Ιρίνα και ο Ιβάν κάνουν ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ο Πέτρος αποφυλακίζεται, αλλά η Άρτεμις προβληματίζεται σχετικά με το πτώμα που τελικά ανήκει στον μπράβο που είχαν αιχμάλωτο. Η άφιξη του Ιβάν οδηγεί σε μια φορτισμένη συζήτηση με τον Δημήτρη για τη μητέρα του, ενώ ο Ιβάν μιλάει και στην Άρτεμη για τον μεγάλο κίνδυνο που πλησιάζει. Μια αιφνίδια επίσκεψη από το παρελθόν της Ελένης, ταράσσει την ηρεμία. Η Στράτος νιώθει ενοχές που φίλησε τον Χρυσόδημο και δεν ξέρει τι να κάνει. Τέλος, η κόντρα ανάμεσα στα τηλεοπτικά ζευγάρια έχει φτάσει στο απροχώρητο και οι χωριανοί ζητάνε τη βοήθεια της Σίσσυς.