Η διαδικασία επιλογής για την είσοδο στο σπίτι του MasterChef 10 ολοκληρώθηκε χθες βράδυ, 27 Ιανουαρίου, με τη δοκιμασία να κρίνει ποιοι διαγωνιζόμενοι φόρεσαν τη λευκή ποδιά και ποιος αποχώρησε οριστικά από τον διαγωνισμό.

Στον εξώστη, οι λευκές ποδιές είχαν ήδη πάρει θέση, μαζί με όσους είχαν καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο επετειακό MasterChef 10. Οι κριτές ξεκίνησαν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με μια άτυπη κατάταξη, βασισμένη στην απόδοση των παικτών στη δοκιμασία με την πατάτα.

«Έχουμε στον εξώστη 14 με μαύρες ποδιές. Εσείς συνεχίζετε, εξακολουθείτε να δίνετε το παρών στην προσπάθειά σας, να περάσετε, να μπείτε μέσα στο σπίτι του MasterChef. Η σημερινή ημέρα θα κρίνει ποιοι από εσάς θα κοιμηθείτε στο τέλος της ημέρας στο MasterChef και ποιος δεν θα τα καταφέρει και θα πρέπει να επιστρέψει στο δικό του σπίτι. Στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μία ακόμη αποχώρηση», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ο Αντώνης αποχώρησε από το «MasterChef»

Ο Αντώνης ήταν εκείνος που δεν κατάφερε να συνεχίσει στον διαγωνισμό μαγειρικής. Όπως εξηγήθηκε, το πιάτο του παρουσίασε σοβαρά τεχνικά προβλήματα, καθώς η πατάτα είχε ταυτόχρονα καμένα και ωμά σημεία, κάτι που στάθηκε καθοριστικό. Ο ίδιος αποχώρησε αποδεχόμενος το αποτέλεσμα ως δίκαιο

«Η ζωή επιφυλάσσει εκπλήξεις και πολλές φορές οι προσδοκίες μας ανατρέπονται, είτε προς το καλύτερο, είτε προς το χειρότερο. Αυτό που είναι όμορφο για όλους μας είναι να προσπαθήσουμε να παίρνουμε το μέγιστο των εμπειριών μας», είπε ο 50χρονος που βρέθηκε εκτός του μαγειρικού διαγωνισμού.

Η είσοδος των παικτών στο σπίτι του διαγωνισμού: