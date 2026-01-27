Οι πρώτες αποχωρήσεις στο MasterChef ξεκίνησαν και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο σήμα προς τους παίκτες.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, οι Κωνσταντίνος Γαρυφάλλου, Ιωάννα, Αντώνης και Αλέξανδρος ήταν εκείνοι που δεν τα πήγαν καλά στη μαγειρική δοκιμασία και βρέθηκαν χαμηλότερα στην κατάταξη. Αμέσως μετά, ο Πάνος Ιωαννίδης τους κάλεσε να σταθούν απέναντι από την κριτική επιτροπή, πριν πάρει τον λόγο ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Φέτος είναι το δέκατο MasterChef, το επετειακό, το πιο δύσκολο. Το χαρακτηρίζουμε και θα διαπιστώσετε και στην πράξη ότι θα είναι το πιο δύσκολο. Κάνω αυτή την εισαγωγή για να τονίσω πως κάθε πιάτο, κάθε προσπάθεια, κάθε υλικό που καλείστε να διαχειριστείτε, θα πρέπει να το κάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μία καλή προσπάθεια μπορεί να σας δώσει πλεονεκτήματα και να σας πάει ένα βήμα παρά πέρα, αλλά μια αδύναμη προσπάθεια, μία κακή ημέρα, μπορεί δυστυχώς να σας κοστίσει τη θέση σας στον διαγωνισμό», είπε στους συμμετέχοντες ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Τελικά, ο Αλέξανδρος και ο Κωνσταντίνος Γαρυφάλλου ήταν οι δύο πρώτοι παίκτες που αποχώρησαν από το ριάλιτι μαγειρικής.