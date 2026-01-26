Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη έναρξη του MasterChef ολοκληρώνεται απόψε, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, καθώς οι 17 υποψήφιοι που ξεχώρισαν στις auditions καλούνται να αποδείξουν την αξία τους μέσα στην κουζίνα. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, αφού μόνο ένας ή μία θα φτάσει στην κορυφή για να διεκδικήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, ενώ ο δεύτερος φιναλίστ θα λάβει το ποσό των 30.000 ευρώ.

Η μάχη για τη λευκή ποδιά και η διπλή αποχώρηση

Στο αποψινό επεισόδιο, η δράση ξεκινά με μια απαιτητική δοκιμασία αποχώρησης. Οι παίκτες της πρώτης μπριγάδας καλούνται να δημιουργήσουν ένα πιάτο χρησιμοποιώντας το αγαπημένο τους υλικό, αναδεικνύοντας τις τεχνικές τους γνώσεις αλλά και τη μαγειρική τους προσωπικότητα.

Ο διαγωνιζόμενος που θα καταφέρει να παρουσιάσει την αρτιότερη προσπάθεια, θα κερδίσει την πολυπόθητη λευκή ποδιά και θα γίνει ο πρώτος που εξασφαλίζει με κάθε επισημότητα τη θέση του στο σπίτι του διαγωνισμού. Στον αντίποδα, το κλίμα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ για δύο παίκτες. Όπως ορίζουν οι φετινοί κανονισμοί, οι δύο πιο αδύναμες προσπάθειες θα οδηγήσουν σε οριστική απομάκρυνση από το παιχνίδι, τερματίζοντας το όνειρο των υποψηφίων πριν ακόμα μπει σε σταθερή τροχιά.

Τι αναζητούν Κοντιζάς, Ιωαννίδης και Κουτσόπουλος

Οι τρεις κριτές του MasterChef 10, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, επιστρέφουν στις θέσεις τους για να αξιολογήσουν το επίπεδο των φετινών συμμετοχών. Στόχος τους δεν είναι απλώς ένα γευστικό αποτέλεσμα, αλλά η εύρεση μιας ιδιαίτερης μαγειρικής «ταυτότητας» που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις σκληρές συνθήκες του διαγωνισμού.

Η ανανεωμένη κουζίνα του Star είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους 17 της πρώτης φάσης, όμως η επόμενη μέρα θα βρει μόνο τους 15 από αυτούς να συνεχίζουν την πορεία τους προς τον τελικό. Η αγωνία κορυφώνεται για το ποιοι θα αντέξουν την πίεση της πρεμιέρας και ποιοι θα αναγκαστούν να παραδώσουν τις ποδιές τους πρόωρα.