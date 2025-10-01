Η αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1, «Grand Hotel» άνοιξε ξανά τις πόρτες του για το κοινό και η συγκλονιστική συνέχεια έρχεται απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο.

Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο

Η Αλίκη αποφασίζει να υποχωρήσει στην Κυβέλη, σχετικά με την στάση της απέναντι στον Ρήγα. Όμως έχει αρχίσει να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Αποφασίζει να πάρει πια τα πράγματα στα χέρια της και κάνει μια νέα πρόταση στον Ρήγα, κρυφά από τη μητέρα της… Ο Χρόνης, μετά το λάθος που έκανε ο Βαγγέλης, βρίσκεται σε μεγάλο δίλλημα… Παρόλο το δέσιμο που έχει πια μαζί του, η ηθική του δεν του επιτρέπει να μην τον αναφέρει στους ανωτέρους του. Ο Χαραλάμπης, γεμάτος αγωνία, ετοιμάζεται να ζητήσει από τον Χατζημήτρο να τον βοηθήσει να ανοίξει ένα σχολείο για τους πρόσφυγες. Για άλλη μια φορά, η Κυβέλη μπλέκεται στις ζωές των παιδιών της και εμποδίζει τον Ιορδάνη να δει την Ελπίδα, την οποία ψάχνει σε γη και ουρανό. Ο Άρης υπόσχεται στην Αλίκη πως θα τη βοηθήσει να το σκάσει από το Grand Hotel.

Το παρελθόν του Άρη μπαίνει στο στόχαστρο του αστυνόμου Κομνηνού, ο οποίος ζητά από την Αλίκη να μάθει πράγματα για τη ζωή του. Eκείνη δεν παίρνει από τον Άρη τις απαντήσεις που περιμένει και η εμπιστοσύνη της απέναντί του κλονίζεται. Ο Χατζημήτρος κάνει την εμφάνισή του στο Grand Hotel και – προς έκπληξη όλων – δειπνεί με τη Δούκισσα, η οποία αποτελεί μέρος του κρυφού του σχεδίου. Στο ξενοδοχείο καταφτάνει και ο Διονύσης, ο νέος μετρ που από την πρώτη στιγμή δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στην Κυβέλη. Τα εγκαίνια του νέου σχολείου στα προσφυγικά συμπίπτουν με το βράδυ της δεξίωσης στο Grand Hotel. Κι ενώ στα προσφυγικά όλοι μοιάζουν ευχαριστημένοι, στο ξενοδοχείο οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Ο Ρήγας αντιλαμβάνεται ότι έχει πέσει θύμα σαμποτάζ, ενώ ο Άρης προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις στην Αλίκη που είναι έξαλλη μαζί του για όσα έμαθε για το παρελθόν του. Τη στιγμή εκείνη, ένας εκκωφαντικός θόρυβος ακούγεται στο Grand Hotel και τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο…

Δείτε το trailer:

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης