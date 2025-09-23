Η πρώτη αποχώρηση από τη Φάρμα σημειώθηκε στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, καθώς η Angela Schoonhoven δυσκολευόταν να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των συνθηκών επιβίωσης στο κτήμα. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε τα δυσάρεστα, με την παίκτρια να παίρνει τον λόγο και να εξηγεί ότι, μετά από ατύχημα στο δεξί της χέρι, αποφάσισε να αποχωρήσει «για το καλό της υγείας της».

«Δεν γίνεται, έχω διάστρεμμα και θα συνεχίσω θα έχω πρόβλημα. Χρειάζομαι το δεξί χέρι. Θα μου λείψετε όλοι. Μην κλαις», είπε η Angela Schoonhoven απευθυνόμενη στη Μιχαέλα Πετρίδου.

«Η τύχη δεν ήταν με το μέρος μου. Δυστυχώς. Στεναχωριέμαι, γιατί τα κορίτσια έκλαιγαν και βασίστηκαν πάνω μου. Αγαπιόμασταν», δήλωσε η Angela Schoonhoven στην κάμερα.