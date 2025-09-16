Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ανοίγει τις πόρτες της και μας βάζει στον κόσμο της με έναν εντελώς πρωτότυπο τρόπο: μέσα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της!

Στο Actors on Actors, οι πρωταγωνιστές συναντιούνται σε ζευγάρια, στο set, με τα κοστούμια και την ατμόσφαιρα της σειράς. Συνομιλούν μεταξύ τους – άλλοτε in character, άλλοτε ως εαυτοί – και αφήνουν τις ιστορίες, τα πάθη και τις συγκρούσεις των ηρώων να ξεδιπλωθούν μπροστά στην κάμερα.

Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία, ένα ντοκιμαντερίστικο spin γύρω από το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», που αποκαλύπτει στους θεατές μυστικά, εντάσεις και σχέσεις, πριν ακόμα ξεκινήσει η δράση. Ένα ταξίδι στους χαρακτήρες και στο σκληρό, περιβάλλον της Τρούμπας, όπως δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί!

Actors on actors – YT playlist:

Δείτε τα trailer: