Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ανοίγει τις πόρτες της και μας βάζει στον κόσμο της με έναν εντελώς πρωτότυπο τρόπο: μέσα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της!
Στο Actors on Actors, οι πρωταγωνιστές συναντιούνται σε ζευγάρια, στο set, με τα κοστούμια και την ατμόσφαιρα της σειράς. Συνομιλούν μεταξύ τους – άλλοτε in character, άλλοτε ως εαυτοί – και αφήνουν τις ιστορίες, τα πάθη και τις συγκρούσεις των ηρώων να ξεδιπλωθούν μπροστά στην κάμερα.
Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία, ένα ντοκιμαντερίστικο spin γύρω από το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», που αποκαλύπτει στους θεατές μυστικά, εντάσεις και σχέσεις, πριν ακόμα ξεκινήσει η δράση. Ένα ταξίδι στους χαρακτήρες και στο σκληρό, περιβάλλον της Τρούμπας, όπως δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί!
Actors on actors – YT playlist:
Δείτε τα trailer:
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», πρεμιέρα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.
Και από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:30.