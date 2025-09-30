Αν ψάχνετε την επόμενη μεγάλη αστυνομική σειρά που θα σας κρατήσει ξάγρυπνους, το The Savant του Apple TV+ είναι η απάντηση.

Με την Οσκαρική Τζέσικα Τσαστέιν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η ιστορία ακολουθεί μια μυστική πράκτορα που διεισδύει σε επικίνδυνες διαδικτυακές κοινότητες μίσους, την ώρα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη μυστική της αποστολή και την οικογενειακή της ζωή.

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η σειρά υπόσχεται ένταση, ανατροπές και μια ματιά στη σκοτεινή πλευρά του ψηφιακού κόσμου που θα σας μείνει αξέχαστη.

Ενώ η πολυσυζητημένη σειρά Adolescence άγγιξε τον κόσμο της κουλτούρας των incel, το The Savant τολμά να βουτήξει σε ένα εξίσου περίπλοκο και ανατριχιαστικό πεδίο: τις σκοτεινές διαδικτυακές ομάδες μίσους. Με την ακαταμάχητη Τζέσικα Τσαστέιν να ηγείται του καστ και μια αφήγηση που κόβει την ανάσα, πρόκειται για μια σειρά που αξίζει να μπει στην κορυφή της λίστας σας.

Τι θα δείτε στη σειρά

Όπως αναφέρει το goodhousekeeping.com, η Τσαστέιν υποδύεται μια μυστική πράκτορα γνωστή μόνο ως «The Savant». Η αποστολή της; Να διεισδύσει σε διαδικτυακές ομάδες μίσους και να σταματήσει τους εγχώριους εξτρεμιστές πριν τα βίαια σχέδιά τους γίνουν πραγματικότητα.

Αλλά η «The Savant» είναι και μητέρα, και πρέπει να βρει έναν τρόπο να ισορροπήσει τις πιέσεις της οικογενειακής ζωής με τη μυστική -και όλο και πιο επικίνδυνη- διαδικτυακή της ύπαρξη.

Εμπνευσμένη από ένα ερευνητικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Cosmopolitan US για μια πραγματική γυναίκα που εργάστηκε για την εξάρθρωση μισογυνιστικών εξτρεμιστικών δικτύων, η ιστορία έχει εμπνευσμένες, αν και ανησυχητικές, ρίζες στον πραγματικό κόσμο.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 26 Σεπτεμβρίου.