Η Ούμα Θέρμαν θα πρωταγωνιστήσει στο σίκουελ της θρυλικής σειράς «Dexter» των Paramount+ και Showtime με τίτλο «Resurrection».

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφια για Όσκαρ και Emmy ηθοποιός για τα «Hysterical Blindness», «Pulp Fiction» και «Smash» είναι μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες που θα εμπλουτίσουν το σύμπαν του «Dexter».

Θα υποδυθεί την Charley, την επικεφαλής ασφαλείας του μυστηριώδους δισεκατομμυριούχου Leon Prater. «Πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων, η Charley εργάστηκε σε διάφορες θέσεις υψηλού επιπέδου στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας πριν αναλάβει τον ρόλο της ως δεξί χέρι του Prater».

