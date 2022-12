Το διεθνές ταξίδι του ξεκίνησε η σειρά «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη εδώ και λίγες ώρες. Η σειρά είναι διαθέσιμη στο Netflix και έχει ήδη τον τίτλο της πρώτης ελληνικής σειράς που υπάρχει στην δημοφιλή streaming πλατφόρμα.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, σκηνοθέτης, ηθοποιός και δημιουργός της σειράς γιόρτασε την πρεμιέρα του «Maestro» στο Netflix, με μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, τονίζοντας ότι είναι ένα ωραίο δώρο για τα Χριστούγεννα.

«Από σήμερα λοιπόν ο Maestro μας στο Netflix. Αυτό και αν είναι ένα ωραίο Χριστουγεννιάτικο δώρο. Ελλάδα και Κύπρο σε πρώτη φάση και σε λίγο καιρό και στις υπόλοιπες χώρες όλου του κόσμου.

Την σειρά στο εξωτερικό σύντομα θα έχουν την επιλογή να την παρακολουθήσουν στην γλώσσα μας (με υπότιτλους) αλλά και ντουμπλαρισμένη σε διαφορετικές γλώσσες ανάλογα την χώρα προβολής. Our “Meastro” is on Netflix Greece and Cyprus from today and in 2 months in the rest of the world. “Maestro in Blue” will be the international title and is opening worldwide around February or March… Looking forward!!!» έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στον προσωπικό του λογαριασμό Instagram.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος κύκλος της σειράς, ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο το οποίο καθήλωσε τους τηλεθεατές του Mega.

Maestro: Η σύνοψη της σειράς στο Netflix

O Ορέστης ταξιδεύει σε ένα μικρό νησί στην εποχή της πανδημίας προκειμένου να στήσει, από την αρχή, ένα Φεστιβάλ μουσικής. Αντιμέτωπος με τη μικρή κοινωνία του νησιού και όλες τις παθογένειές της, θα βρεθεί μπλεγμένος σε μία ακραία ερωτική ιστορία που θα αποτελέσει κίνητρο για να εκδηλωθούν όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία μαστίζουν μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Είναι όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και μ’ έναν τρόπο συνένοχοι σε αυτό που θα ακολουθήσει.

Maestro: Με δυο τίτλους στο Netflix

O τίτλος της σειράς θα είναι διαφορετικός για τον υπόλοιπο κόσμο, σε σχέση με το ελληνικό Netflix. Στα αγγλικά, ο τίτλος θα είναι «Maestro in Blue» κι αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι εντός του 2023 έρχεται στο Netflix ακόμα μια παραγωγή με τον τίτλο «Μaestro». Ο λόγος για το νέο εγχείρημα του Μπράντλεϊ Κούπερ, στο οποίο θα υποδυθεί τον συνθέτη, Λέοναρντ Μπερνστάιν.