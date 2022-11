Μπορεί το Σπίτι με το MEGA να προσπάθησε να είναι ανταγωνιστικό στη μάχη της τηλεθέασης το βράδυ του Σαββάτου, όμως το J2US κατάφερε να διατηρηθεί στην κορυφή, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό το μουσικό σόου του ALPHA έκανε 15,7% έναντι 12,1% της εκπομπής Σπίτι με το MEGA, με τα αντίστοιχα ποσοστά στο γενικό σύνολο ήταν 17,1% και 15,5%.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ

JUST THE 2 OF US 15,7%

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA 12,1%

FAMILY GAME 7,6%

ΓΕΝΙΚΟ

JUST THE 2 OF US 17,1%

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA 15,5%

FAMILY GAME 8,3%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.