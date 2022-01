Παραμονή Πρωτοχρονιάς και η εκθαμβωτική Βίκυ Καγιά μαζί με τον ευρηματικό Λάμπρο Φισφή καλωσόρισαν τους τηλεθεατές στο πιο κεφάτο ρεβεγιόν.

Λάμψη, ανατροπές, ρυθμός και πολλές πολλές υπέροχες εκπλήξεις συνέθεσαν την πιο ξεχωριστή βραδιά που υποσχέθηκε πολύ χορό, διασκέδαση και αγαπημένους καλεσμένους.

Το μεγαλύτερο χορευτικό και μουσικό party στο Star: Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12) με Dancing With The Stars.

Δεν ήταν μόνο η εκθαμβωτική εμφάνιση της παρουσιάστριας, με μια υπέροχη δημιουργία των MI-RO, δεν ήταν μόνο το υπέροχο χορευτικό της ντουέτο, με παρτενέρ τον κριτή Jason Ροδίτη που έκλεψε τις εντυπώσεις στην βραδιά.

Ο μοναδικός Tonis Sfinos εισέβαλλε στο ballroom του «Dancing With The Stars», στο Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του σόου, παρουσίασε την πιο αναπάντεχη χορογραφία και αποχαιρέτησε το 2021 με το πιο ξέφρενο και ανεπανάληπτο μουσικό party, με τραγούδια «κλασικά, χορευτικά και αγαπημένα»! Μαζί του τραγούδησαν και τα αστέρια του show ενώ δεν έλειψαν και οι ανατρεπτικές «συναντήσεις»!

Οι 16 επαγγελματίες χορευτές του «Dancing With The Stars» έλαμψαν στο ballroom παρουσιάζοντας μία πολύ glam and style χορογραφία!

Το θέαμα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό. Ο δημοφιλής performer έκανε την είσοδό του πάνω σε μία μηχανή και μαζί με τα κορίτσια του έδωσαν άλλον αέρα στο show, χορεύοντας μία σειρά από ξένες αγαπημένες επιτυχίες.

Ο ίδιος δεν δίστασε κατά τη διάρκεια της χορογραφίας, να ανέβει πάνω στο επιβλητικό γραφείο της κριτικής επιτροπής και να κάνει τα κόλπα του. Η κριτική επιτροπή με τη σειρά της τον αποθέωσε, ενώ η Βίκυ Καγιά θέλησε να τον ρωτήσει χαριτολογώντας όταν τελείωσε το act: “Ζεστάθηκες;”

Ο Τόνι Σφήνος μάγεψε κοινό και κριτές με τις χορευτικές του ικανότητες και τα σχόλια ήταν γεμάτα ενθουσιασμό και χαρά.

Ο διάσημος performer έβαλε όλο του το ταλέντο και μάς χάρισε έναν μοναδικό χορό.

Έντουαρντ Στεργίου και Αλέξανδρος, το ντουέτο της βραδιάς

Το ντουέτο τώρα της βραδιάς ήταν ο Έντουαρντ Στεργίου με τον Αλέξανδρο, ένα ζευγάρι που προέκυψε αποκλειστικά και μόνο για το εορταστικό επεισόδιο της Πρωτοχρονιάς.

Οι αντιδράσεις κοινού και κριτών ήταν επικές όμως ένας ξεχώρισε, ο Στέφανος Δημουλάς.

Ο χορευτής-κριτής του σόου, όταν η Βίκυ Καγιά του έδωσε τον λόγο για να κάνει την κριτική του, ζήτησε ένα διάλειμμα δευτερολέπτων, έβγαλε το μικρόφωνό του και λούστηκε ένα ποτήρι νερό!

Τέτοιος ήταν ο ενθουσιασμός του για το αντρικό ζευγάρι όπως θα δείτε και στο επικό βίντεο:

To 2022 το DWTS υποδέχτηκε τον Ηλία Βρεττό. Ο αγαπημένος τραγουδιστής εμφανίστηκε στο ballroom του σόου και τραγούδησε όλα όσα έχουμε αγαπήσει και ξεχωρίσει. Μεγάλες μουσικές επιτυχίες μας παρέσυραν στην πιο χαρούμενη και όμορφη γιορτή.