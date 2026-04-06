Η θρυλική σειρά Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο επιτυχημένη μεταφορά του Θείου Δράματος στην τηλεόραση, με την προβολή της να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα σε όλο τον κόσμο.

Το έργο του Φράνκο Τζεφιρέλι, που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1977, ξεχωρίζει για τη βαθιά θρησκευτική ευλάβεια και την κινηματογραφική του αρτιότητα, αποτυπώνοντας με μοναδικό τρόπο τα Πάθη του Χριστού.

Παρότι η σειρά θεωρείται διαχρονικό αριστούργημα, λίγοι γνωρίζουν ότι μία από τις πιο σημαντικές σκηνές δεν προβλήθηκε ποτέ. Πρόκειται για τη σκηνή της Ανάστασης, η οποία γυρίστηκε κανονικά αλλά αφαιρέθηκε στο μοντάζ, λίγο πριν την τελική προβολή.

Τα γυρίσματα της σειράς πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 1975 έως τον Μάιο του 1976, σε τοποθεσίες όπως το Μαρόκο και η Τυνησία, σε χώρους που προσομοίαζαν αυθεντικά το περιβάλλον όπου εκτυλίχθηκε το Θείο Δράμα.

Στη σειρά, τον Ιησού ενσάρκωσε ο Ρόμπερτ Πάουελ, σε μια ερμηνεία που έμεινε ιστορική.

Γιατί δεν προβλήθηκε ποτέ η Ανάσταση

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Φράνκο Τζεφιρέλι σε συνέντευξή του, η απόφαση να αφαιρεθεί η σκηνή δεν ήταν τυχαία. Ο σκηνοθέτης προσπάθησε να αποδώσει κινηματογραφικά τη στιγμή της Ανάστασης, ωστόσο αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες.

Όπως είχε εξηγήσει, το μυστήριο της Ανάστασης είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδοθεί οπτικά, χωρίς να χαθεί η πνευματική του διάσταση. Παρά το γεγονός ότι γυρίστηκαν δύο διαφορετικές εκδοχές της σκηνής, τελικά προτιμήθηκε να μην συμπεριληφθεί καμία.

Ο λόγος ήταν ξεκάθαρος: να αφεθεί το κοινό να βιώσει την κορυφαία αυτή στιγμή μέσα από την πίστη και τα προσωπικά του συναισθήματα, χωρίς μια συγκεκριμένη εικόνα που ενδεχομένως θα περιόριζε το νόημά της.

Ο φόβος για την απώλεια του «μυστηρίου»

Ο Τζεφιρέλι είχε εκφράσει τον προβληματισμό του για το πώς θα μπορούσε να αποδοθεί σωστά η σκηνή: από την εικόνα του αναστημένου Χριστού μέχρι τις λεπτομέρειες της παρουσίας του. Όπως είχε επισημάνει, στο σινεμά η απεικόνιση τέτοιων στιγμών ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί το στοιχείο του θείου και του ανεξήγητου.

Έτσι, επέλεξε συνειδητά να διατηρήσει το μυστήριο της Ανάστασης, μια απόφαση που τελικά ενίσχυσε τη διαχρονική δύναμη και τη συναισθηματική επίδραση της σειράς στο κοινό.