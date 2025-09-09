Ιδιαίτερα αισθητός έγινε ο σεισμός που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Εύβοια και την Αττική με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τα Νέα Στύρα Εύβοιας.

Κάποιες από τις αντιδράσεις ανθρώπων στο σεισμό έγιναν με τις κάμερες ανοιχτές και ορισμένες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο όπως αυτή του Ίβαν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος απαντούσε έδινε συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδος από τη Δανία και περέμεινε ατάραχος.

Κάποιος όμως φαίνεται να τον ξεπέρασε σε ψυχραιμία και δεν ήταν άλλος από τον Άκη Βαρδαλάκη, γνωστό συμπαρουσιαστή του Τάκη Τσουκαλά.

Απολαύστε τον.