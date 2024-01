Ο Φεβρουάριος έρχεται με άκρως καταιγιστική, βραβευμένη και ρομαντική διάθεση να cineπάρει τους σινεφίλ σταNovacinema τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Με μεγάλες πρεμιέρες, όπως το «Fast X» που αποτελεί sequel του «F9», με την 77η τελετή απονομή των BAFTA Awards, με τη σειρά «Gray», με το κανάλι των Βραβείων, Novastars και αφιέρωμα στον Γιώργο Λάνθιμο, με ολοήμερο αφιέρωμα για την Valentine’s Day στο Novalifε και άλλα πολλά που θα καθηλώσουν τους σινεφίλ σένα άκρως πλούσιο, ελκυστικό περιεχόμενο για όλο τον Φεβρουάριο!

Η ζώνη Sunday Premiere θα καθηλώσει τις Κυριακές τους σινεφίλ με μεγάλες ταινίες στις 22:00 στο Novacinema1, όπως «About my father» (4/2), «Champions» (11/2) και φυσικά το «Fast X» (25/2). Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1 μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «Blade Runner 2049​» (1/2), «Black Hawk Down​» (8/2), «Safe House​» (15/2), «Burn After Reading» (22/2) και «Lion» (29/2). Την ίδια στιγμή και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1), «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) και «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Το αγαπημένο κανάλι των βραβείων Novastars από τις 7 Ιανουαρίου προσφέρει λάμψη, αστέρες και βραβεία και οι συνδρομητές συνολικά για 64 ημέρες (από 7/1/2024 έως και 11/3/2024) θα απολαύσουν συνολικά 100 ταινίες που έχουν αποσπάσει 180 βραβεία και 500 υποψηφιότητες θα κρατήσουν συντροφιά στους σινεφίλ. Για τον Φεβρουάριο οι σινεφίλ στο pop up κανάλι θα απολαύσουν μία ολόκληρη εβδομάδα BAFTA (12/2 – 18/2) με τις καλύτερες ταινίες που έχουν προταθεί ή διακριθεί στα βραβεία BAFTA. Παράλληλα, θα προβληθεί (10-11/2) special αφιέρωμα στον βραβευμένο με Golden Globe Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιμο με τις ταινίες, Dogtooth, Alps, The Lobster, The Killing of the Sacred Deer. Και στις 18/2 έρχεται LIVE η 77η τελετή των BAFTA Awards!

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4, νέες συναρπαστικές σειρές! Από την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου και κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα μεταδίδεται η σειρά θρίλερ «Gray» με τους Patricia Clarkson, Rupert Everett,, Wendy Crewson,, Shawn Doyle​, ενώ από την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στις 22:00 (και κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα) επιστρέφει η αστυνομική σειρά «NCIS» με την 21η σεζόν με τους Sean Murray, Katrina Law, Gary Cole, Brian Dietzen​. Τη σκυτάλη στις πρεμιέρες παίρνει την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου (22:00, κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα) η δραματική σειρά φαντασίας «The Winter King» με τους Eddie Marsan, Iain De Caestecker, Nathaniel Martello-White. Και από την Τρίτη 29 Φεβρουαρίου στις 22:00 και κάθε Τρίτη την ίδια ώρα ξεκινάει η 3η σεζόν της περιπετειώδους σειράς φαντασίας «La Brea» με τους Natalie Zea, Eoin Macken, Jack Martin​. Παράλληλα, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρές «Belgravia: The Next Chapter», «True Detective: Night Country», «Law & Order, season 22» και «Ten Pound Poms».

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε τον Φεβρουάριο βγάζει όλη την ρομαντική και ερωτική του διάθεση προσφέροντας ένα ολοήμερο αφιέρωμα στις 14/2 για την Valentine’s Day με τις ταινίες «Love Again​», «Austenland», «My Best Friend’s Wedding​», «Bridget Jones’s Diary​» και «What’s Love Got to Do It?». Παράλληλα συνεχίζεται κάθε Τρίτη στις 21:00 να μεταδίδεται η ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» με τα ντοκιμαντέρ «Nicole Kidman, Eyes Wide Open» (6/2), «Catherine Deneuve» (13/2), «Julie Andrews Forever» (20/2) και «Jodie Foster, Hollywood Under the Skin» (27/2) ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 μια ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία και για όλα τα γούστα, για να ακολουθήσει αμέσως μετά καθημερινά το «The Tonight Show Jimmy Fallon». Κάθε Σάββατο στις 21:30 θα προβάλλεται και το «America’s got Talent: Fantasy Team!», ενώ πρεμιέρα στο Novalife κάνουν οι σειρές ενώ «Off Track» (από 6/2), «Succession season 4» (από 27/2) ενώ κάθε Δευτέρα στις 17:00 προβάλλεται η σειρά «Lara’s choice.

Συναρπαστικό το μενού όμως και για τα Boxsets της ΕΟΝ Οn Demand!​ Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν τους πρώτους κύκλους των σειρών «Mr.Mercedes» «Canterbury’s Law», «Sneaky Pete» και «Flesh and Bone».

Οι ταινίες και σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.