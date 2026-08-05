Φτερά παγωνιού, πολύτιμοι λίθοι και μια άκρως αποκαλυπτική εμφάνιση: η Ριάνα επέστρεψε στην πατρίδα της και έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις. Η διάσημη τραγουδίστρια έκανε τη Δευτέρα μια θριαμβευτική εμφάνιση στο φεστιβάλ Crop Over 2026 στα Μπαρμπέιντος, γεμίζοντας τους δρόμους με χρώμα και καρναβαλική διάθεση.

Η 38χρονη ιδρύτρια της Fenty φόρεσε ένα εντυπωσιακό κοστούμι με ανοίγματα, το οποίο συνδύασε με ένα περίτεχνο κόσμημα κεφαλής και τεράστια φτερά σε τιρκουάζ, ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις. Όπως αναφέρει το Page Six, το εκθαμβωτικό σύνολο δημιούργησε η σχεδιάστρια από τα Μπαρμπέιντος, Λόρεν Όστιν, η οποία συνεργάζεται με τη Ριάνα για τις εμφανίσεις της στο Crop Over από το 2013.

Rihanna dares to bare in bejeweled Carnival outfit at Barbados’ Crop Over 2026 https://t.co/Vsfu9ldzI9 pic.twitter.com/JodojU3dpS — New York Post (@nypost) August 4, 2026

«Λατρεύω το πόσο τολμηρή είναι η Ριάνα. Το στιλ της είναι ανατρεπτικό και δεν φοβάται να φορέσει ό,τι θέλει, όποτε το θέλει», είχε δηλώσει η σχεδιάστρια στη Vogue το 2017. Όπως είχε εξηγήσει, στο συγκεκριμένο φεστιβάλ είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να φορούν ολοκληρωμένες καρναβαλικές στολές, ώστε να νιώσουν πραγματικά την ατμόσφαιρά του: «Είναι συναρπαστικό, απελευθερωτικό και λαμπερό».

Η εμφάνιση της Ριάνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Grand Kadooment Day, της μεγάλης παρέλασης που ολοκληρώνει το φεστιβάλ συγκομιδής των Μπαρμπέιντος. Η διοργάνωση διαρκεί έναν μήνα, γιορτάζει το τέλος της εποχής συγκομιδής του ζαχαροκάλαμου και έχει τις ρίζες της στον 17ο αιώνα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τη Ριάνα να χαιρετά μικρούς θαυμαστές και να ανταλλάσσει χειραψίες μαζί τους, ενώ βρισκόταν πάνω σε ένα κατάμεστο άρμα. «Λατρεύω το πόσο χαλαρή και ευτυχισμένη είναι όταν βρίσκεται στην πατρίδα της», σχολίασε ένας από τους παρευρισκόμενους στο Instagram.

Παρότι έχει απουσιάσει ορισμένες χρονιές λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, η μητέρα τριών παιδιών συμμετέχει συχνά στις ετήσιες εκδηλώσεις του Αυγούστου. Το 2024 είχε εμφανιστεί στην παρέλαση με ένα κοστούμι διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους σε έντονες ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις, ενώ το 2019 είχε επιλέξει ένα μίνι φόρεμα με φούξια φτερά.

Η επιστροφή της στη γενέτειρά της, το Μπρίτζταουν, ήρθε έπειτα από ένα ιδιαίτερα δραστήριο καλοκαίρι. Τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησε αιφνιδιαστική εμφάνιση στη συναυλία του Jay-Z στο Yankee Stadium, επιστρέφοντας στη σκηνή για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια.

Η Ριάνα έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον επί χρόνια σύντροφό της, A$AP Rocky: τον τετράχρονο RZA, τον δίχρονο Riot και τη δέκα μηνών κόρη τους, Rocki.