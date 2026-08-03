Η Μύκονος παραμένει ένας από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της Τάμτα και του Πάρι Κασιδόκωστα. Το ζευγάρι βρέθηκε και φέτος στο νησί, απολαμβάνοντας ήρεμες στιγμές και καλοκαιρινές βόλτες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι δυο τους εντοπίστηκαν σε βραδινή έξοδο στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, όπου απόλαυσαν μια ήρεμη βόλτα μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Για την εμφάνισή της, η Τάμτα επέλεξε λευκό cropped top, oversized ζακέτα και τζιν παντελόνι. Ο Πάρις Κασιδόκωστας προτίμησε ένα total black σύνολο με printed T-shirt, το οποίο συνδύασε με γυαλιά ηλίου.

Παρότι βρίσκονται μαζί εδώ και χρόνια, οι δυο τους αποφεύγουν να προβάλλουν την προσωπική τους ζωή και διατηρούν χαμηλό προφίλ. Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους είναι περιορισμένες, όμως η Μύκονος αποτελεί σταθερά το μέρος όπου επιλέγουν να περνούν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών.