Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 91 ετών, η σπουδαία τραγουδίστρια, Μαίρη Λίντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέθανε σήμερα τα ξημερώματα στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου φιλοξενούνταν τα τελευταία χρόνια.

Με μια πορεία που διήρκεσε αρκετές δεκαετίες, η μεγάλη τραγουδίστρια άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο λαϊκό τραγούδι, ενώ με τον σπουδαίο Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.

Το πραγματικό όνομά της ήταν Μαρία Δημητροπούλου.

Στη δισκογραφία εμφανίστηκε για πρώτη φορά με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι», του Κώστα Καπλάνη.

Το 1961 τιμήθηκε με το Α’ βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή» στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Λίντον Τζόνσον. Ανάμεσα στους θαυμαστές του διάσημου ζευγαριού συγκαταλέγονταν ο ηθοποιός Άντονι Πέρκινς και η κορυφαία σοπράνο Μαρία Κάλλας.

Η Μαίρη Λίντα έχει επηρεάσει με την ερμηνεία της πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Γαλάνη , με τις οποίες είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.

Στη μακρόχρονη δισκογραφική της πορεία συνεργάστηκε, εκτός από τον Μανώλη Χιώτη, με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ξεχώρισαν τα τραγούδια «Απαγωγή», «Πικρό ποτήρι», «Μυρτιά», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Το τελευταίο ποτηράκι», «Ηλιοβασιλέματα», «Περασμένες μου αγάπες», «Αθήνα κόρη τ’ ουρανού», «Ροδόσταμο», «Ροδιά», «Ένας αλήτης πέθανε», «Κόκκινα χείλια», «Θα σε περιμένω», «Θέλω απόψε να γλεντήσω».