Το διάσημο πλέον Grand Prix της Formula 1 στο πριγκιπάτο του Μονακό, που συγκέντρωσε και πλήθος ελλήνων πιστών με το άθλημα, είχε φέτος και μια νέο είσοδο, το «The Floating Art Hotel», που έκανε τις προηγούμενες ημέρες το ντεμπούτο του απέναντι από το θρυλικό Καζίνο του Μόντε Κάρλο ως το πρώτο πλωτό ξενοδοχείο τέχνης στον κόσμο.

Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη θαλαμηγό σχεδιασμένη στα πρότυπα μιας ιδιωτικής λέσχης μελών που θα ταξιδεύει στη θάλασσα, με μουσειακού επιπέδου έργα τέχνης πραγματοποιώντας ένα ταξίδι στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το Μονακό,το Μαϊάμι, το Χονγκ Κονγκ και το Άμπου Ντάμπι.

Με μόλις δεκατέσσερις ιδιωτικές σουίτες και μια προσεκτικά επιλεκτική λίστα επιβατών – επισκεπτών, η εμπειρία πάνω στην θαλαμηγό παραπέμπει σε πολυτελή διαμονή πάνω σε μια κομψή ιδιωτική κατοικία στη θάλασσα, όπου καλλιτέχνες, συλλέκτες και επιχειρηματίες συναντώνται σε ένα περιβάλλον που κυριαρχεί η τέχνη ως μέσο έκφρασης.

Οι εμπνευστές του project θέλοντας να τιμήσουν από την μια το Grand Prix του Μονακό αλλά και από την άλλη να δώσουν το στίγμα της όλης αυτής φρέσκιας ιδέας παρουσιάσαν ένα πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης που ονόμασαν «States of Motion», και δημιουργήθηκε ειδικά για τη θαλαμηγό, στο πλαίσιο του αγώνα φόρμουλας ένα.

Η εμπειρία ξεδιπλώνεται σε ένα γλυπτό ηλιόλουστο κατάστρωμα 350 τ.μ., όπου περισσότεροι από 30 διεθνείς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Jaime Hayón, Jorge Parra, Jeppe Hein, Natalie Brehmer, Marina Abramović, Robert Longo, Ding Yi, Alexander Calder, Tomás Saraceno και Ana Maria Caballero, συμμετείχαν σε έναν ζωντανό διάλογο με τους επισκέπτες, με το φως του ήλιου, τον άνεμο, το νερό και την κίνηση να γίνονται μέρος της ίδιας της έκθεσης, δημιουργώντας πρωτόγνωρα συναισθήματα στους επιβάτες, που διαφοροποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Και αυτό γιατί σε αντίθεση με μια παραδοσιακή γκαλερί, στο «The Floating Art Hotel» δεν υπάρχουν λευκοί τοίχοι που χωρίζουν τους επισκέπτες από τα έργα τέχνης. Οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με τα έργα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους, είτε απολαμβάνοντας τον πρωινό τους καφέ με θέα τον κόλπο του Μονακό είτε κατά τη διάρκεια μιας βραδινής συγκέντρωσης κάτω από τα αστέρια, αναφέρουν οι εμπνευστές του εν λόγω project.

Για τους εμπνευστές του «The Floating Art Hotel» το όλο project αντικατοπτρίζει την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται τα πολυτελή ταξίδια, από τώρα και στο μέλλον. Καθώς οι πιο απαιτητικοί ταξιδιώτες που διαθέτουν και μια οικονομική επιφάνεια σήμερα αναζητούν όλο και περισσότερο εμπειρίες που προσφέρουν πολιτιστικό βάθος, ουσιαστικές συναντήσεις και πρόσβαση σε κοινότητες με παρόμοιο τρόπο σκέψης.