Όσοι βρέθηκαν στις κερκίδες του Roland Garros για τη μεγάλη γιορτή του τένις το 2026, έστρεψαν ξαφνικά τα βλέμματά τους προς ένα συγκεκριμένο σημείο των VIP κερκίδων, νομίζοντας ότι έβλεπαν τον Εμανουέλ Μακρόν. Ωστόσο, ο άνδρας με το κομψό σκούρο μπλε κοστούμι και τα γυαλιά ηλίου δεν ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας, αλλά ο κατά δύο χρόνια μικρότερος αδελφός του, Λοράν, ο οποίος διαθέτει μια σχεδόν εξωπραγματική ομοιότητα με τον ισχυρό άνδρα των Ηλυσίων Πεδίων.



Ο Λοράν Μακρόν, ένας διακεκριμένος καρδιολόγος που προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ, αποδείχθηκε φανατικός οπαδός του τένις. Παρακολούθησε με προσήλωση τις αναμετρήσεις και έδωσε το «παρών» μέχρι και τον μεγάλο τελικό των ανδρών την Κυριακή, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Σαμπίν.



Η παρουσία του προκάλεσε ψιθύρους και αμήχανα βλέμματα, καθώς η πανομοιότυπη σωματική διάπλαση, το χαρακτηριστικό χαμόγελο και οι εκφράσεις του προσώπου του παρέπεμπαν ευθέως στον Γάλλο ηγέτη.

Το κοινό πάθος για τα σπορ και η κρυφή εμφάνιση στο Προεδρικό Μέγαρο

Οι δύο αδελφοί δεν μοιράζονται μόνο τα ίδια γονίδια και μια εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση, αλλά και μια βαθιά αγάπη για τον αθλητισμό, με ιδιαίτερη αδυναμία στο ποδόσφαιρο. Αυτή η κοινή τους αγάπη έγινε εμφανής λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 31 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της επίσημης υποδοχής της Paris Saint Germain στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αμέσως μετά την ιστορική κατάκτηση του UEFA Champions League.



Η ομοιότητα των αδελφών Μακρόν είναι τόσο καθηλωτική που συχνά προκαλεί σύγχυση ακόμη και στα πιο επίσημα πρωτόκολλα.

Εκεί, ο 46χρονος γιατρός, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, είχε την ευκαιρία να συγχαρεί από κοντά τους σταρ της γαλλικής ομάδας. Δίπλα στον μεγάλο του αδελφό, ο Λοράν Μακρόν κατάφερε για ακόμα μία φορά να κλέψει τις εντυπώσεις και να γίνει το κεντρικό πρόσωπο των συζητήσεων, αποδεικνύοντας ότι η γαλλική προεδρία έχει τον δικό της, απόλυτο «σωσία» στα παρασκήνια της επικαιρότητας.

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