Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μια αρκούδα επιτέθηκε σε τουρίστα, ο οποίος είχε σταματήσει το αυτοκίνητό του για να τη ταΐσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως αναφέρει η New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Ρουμανία, στον διαβόητο δρόμο όπου συχνά εμφανίζονται αρκούδες και προσελκύονται τουρίστες. Ο οδηγός, ο 46χρονος Βούλγαρος Γκεόργκι Μπιζέφ, σταμάτησε το όχημά του δίπλα σε μια μητέρα αρκούδα και το μικρό της, επιχειρώντας να τους δώσει τροφή.

Wild video shows heart-stopping moment bear attacks tourist who made foolish 'mistake' in beast's territory https://t.co/igAFaolN5X pic.twitter.com/Qtc37dmAnC — New York Post (@nypost) June 4, 2026

Στο βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε μέσα από το αυτοκίνητο, η αρκούδα φαίνεται ξαφνικά να ορμά προς το όχημα, να σηκώνεται στα πίσω πόδια της, να σπάει το παράθυρο και να βάζει το πόδι της στο εσωτερικό, ενώ ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του ουρλιάζουν.

«Μπήκα στο περιβάλλον της. Ήταν ένα λάθος για το οποίο πλήρωσα», δήλωσε ο Γκεόργκι Μπιζέφ.

Άλλο βίντεο, που τραβήχτηκε από αυτοκίνητο που βρισκόταν πίσω του, δείχνει τον οδηγό του οχήματος να κορνάρει και να φωνάζει, προσπαθώντας να τρομάξει την αρκούδα και να την απομακρύνει. Ο Γκεόργκι Μπιζέφ κατάφερε τελικά να απομακρυνθεί από το σημείο.

A Bulgarian tourist was bitten on the arm by a brown bear after he and his group illegally fed the animal from their car on Romania’s Transfăgărășan road near Vidraru Dam.



He was hospitalized but is recovering and faces a fine.



This is the second such incident on the same road pic.twitter.com/11XBs7hPao — People's news Channel (@peoplesnews2024) June 3, 2026

Η ζώνη ασφαλείας τον έσωσε από τα χειρότερα

Ο 46χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα από δαγκώματα στο αριστερό του χέρι, το οποίο χρησιμοποίησε για να προστατεύσει το πρόσωπό του από τα δόντια και τα νύχια του ζώου. Όπως είπε, η ζώνη ασφαλείας φαίνεται πως τον έσωσε από το να τον τραβήξει η αρκούδα έξω από το αυτοκίνητο. «Είδα τα αυτιά της αρκούδας να σηκώνονται και τότε όρμησε πάνω μου», ανέφερε σε τοπικό μέσο. «Προσπάθησε να με αρπάξει και να με τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο».

Ο Γκεόργκι Μπιζέφ, πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Lokomotiv Gorna Oryahovitsa, υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με το Radio Bulgaria.

Η επίθεση σημειώθηκε στον ορεινό αυτοκινητόδρομο Transfăgărășan, κοντά στο φράγμα Vidraru, σε περιοχή όπου πολλοί τουρίστες συρρέουν για να δουν και συχνά να ταΐσουν άγρια ζώα, παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών.

Ο 46χρονος υποστήριξε ότι, παρότι στη Ρουμανία είναι παράνομο να ταΐζει κανείς άγριες αρκούδες και η πράξη τιμωρείται με υψηλό πρόστιμο, σε ορισμένα σημεία πωλείται τροφή για τα ζώα. Ούτε η μητέρα αρκούδα ούτε το μικρό της τραυματίστηκαν από το περιστατικό. Σύμφωνα με τις Αρχές, το ζώο πιθανότατα επιτέθηκε προσπαθώντας να προστατεύσει το μικρό του.