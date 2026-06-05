«Μέτρημα» ονομάζεται η νέα παράσταση της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε ολόκληρη την Ελλάδα σε μία μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία!

Ξεκινώντας από την Κύπρο, «μετρώντας» πολλούς σταθμούς σε πόλεις και φεστιβάλ, θα καταλήξει τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, με δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων.

Το «Μέτρημα» είναι μια μουσική παράσταση της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, γεννημένη σε μια στιγμή μετάβασης. Είκοσι χρόνια κοινής διαδρομής, ένας κύκλος που έκλεισε με το «Κάτι καίγεται» και ένα καινούργιο κεφάλαιο που ανοίγει με το «Όλα τέλεια» που κυκλοφορεί στις 12 Ιουνίου από νέο δισκογραφικό label «CUT», γίνονται η αφορμή για ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών, από τον πυρήνα του ρεπερτορίου τους μέχρι τα πρώτα ίχνη όσων έρχονται, σε μια παράσταση απλή στη μορφή της και ουσιαστική στο αποτύπωμά της.

Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος σημειώνουν για την παράσταση: «Ένα βήμα μετά, ένα βήμα πριν, βρίσκουμε άλλη μια αφορμή να επιδοθούμε σε ένα Μέτρημα ζωής. Μετράμε τα χρόνια, τους ανθρώπους, τα τραγούδια και τις στιγμές που άφησαν το σημάδι τους σε εμάς και στον κόσμο μας. Έναν χρόνο αφού έκλεισε ο εκρηκτικός κύκλος του “Κάτι καίγεται”, είκοσι χρόνια από τότε που ξεκίνησε το ταξίδι της κοινής μας πορείας και μια ανάσα πριν ανοίξει το νέο της κεφάλαιο, ανατρέχουμε σε σημειωματάρια, κουβέντες και αναμνήσεις και επιδιδόμαστε στην αγαπημένη μας ασχολία: Σε έναν απολογισμό χωρίς ίχνος νοσταλγίας, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα».

Και συμπληρώνουν: «Κρατώντας την ουσία της αυθεντικής συγκίνησης του πυρηνικού μας ρεπερτορίου, προσθέτοντας και μια μικρή γεύση από τα επόμενα, επιστρέφουμε στην απλότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια νέα, καθαρή εποχή που φέρνει απενοχοποιημένα όλη την ουσία της τέχνης μας. Σε αυτό το μέτρημα, ανασκόπηση και αντίστροφη μέτρηση μαζί, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε.»

Συντελεστές

Νατάσσα Μποφίλιου

Θέμης Καραμουρατίδης – Ενορχηστρώσεις

Γεράσιμος Ευαγγελάτος – Επιμέλεια προγράμματος

Μουσικοί:

Θέμης Καραμουρατίδης – Πιάνο

Άρης Ζέρβας – Τσέλο

Γιώργος Κάστανος – Σοπράνο σαξόφωνο και πλήκτρα

Γιώργος Καρδιανός – Ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα

Γιώργος Μπουλντής – Ηλεκτρικό μπάσο

Μανώλης Γιαννίκιος – Τύμπανα

Πρόγραμμα περιοδείας – Καλοκαίρι 2026

6.6 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΡΙΟ

7.6 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

20 & 21.6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ (Με Μανώλη Φάμελλο)

24.6 ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ – 3ο ANCHIALOS FEST

26.6 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

10.7 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝONIOY

13.7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

14.7 ΧΑΝΙΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΟΥ

16.7 ΡΟΔΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

18.7 ΝΙΣΥΡΟΣ, ΛΙΜΑΝΙ

22.7 ΣΑΜΟΣ, 1o ΚΑΙ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΒΑΘΥ

24.7 ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑ, FIESTA VOIO 2026

27.7 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

29.7 ΚΥΡΓΙΑ ΔΡΑΜΑΣ, 15ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 2026

31.7 ΑΛΩΝΑΚΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ, 13ο ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

2.8 ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ,ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ – AMVRAKIA FEST

5.8 ΛΗΜΝΟΣ

7.8 ΛΕΛΕΚΙΟΣ ΦΙΕΣΤΑ 2026

10.8 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ

12.8 ΔΙΟΝ , ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝ – 55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ

29.8 ΠΡΕΣΠΕΣ 2026, ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ

1.9. ΜΥΚΟΝΟΣ

4.9 ΞΑΝΘΗ, ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

10.9 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ

12.9 ΠΑΤΡΑ

14.9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ

18 & 19.9 ΑΘΗΝΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ