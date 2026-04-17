Ευχές για ταχεία ανάρρωση έστειλε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον Γιώργο Μυλωνάκη, αναφερόμενη στην περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει και εκφράζοντας την ελπίδα να ξεπεραστεί σύντομα η δυσκολία που προέκυψε.

Το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου, η παρουσιάστρια στάθηκε και στην απουσία της Τίνας Μεσσαροπούλου από το «Happy Day», η οποία βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, που νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό». Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου κατά τη διάρκεια πρωινού στο Μέγαρο Μαξίμου, γεγονός που οδήγησε τη δημοσιογράφο να αποχωρήσει άμεσα από το στούντιο και να μεταβεί στο νοσοκομείο, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να τη συνοδεύει λίγο αργότερα.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ευχήθηκε να πάνε όλα καλά με την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, λέγοντας: «Η Τίνα ούτε σήμερα είναι μαζί μας. Είναι εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στο πλευρό του άντρα της. Δίνει μια μάχη για τη ζωή του και εμείς του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και σύντομα να ακούσουμε πολύ καλά νέα. Αυτό θέλουμε εμείς και εσείς και φυσικά η Τίνα μας είναι εκεί δίπλα του, όπως θα έπρεπε να είναι».