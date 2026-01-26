To παράπονο του Δημήτρη Ουγγαρέζου ότι δεν έχει δική του εκπομπή θέλησε να σχολιάσει η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα».

H παρουσιάστρια του Alpha αρχικά ανέφερε: «Συμφωνώ με όλα όσα είπε ο Δημήτρης, είμαι 100% μαζί του. Είναι ένα παιδί που έχει ταλέντο, εμένα μου αρέσει τηλεοπτικά. Είναι ένα παιδί που ξεχώρισε από τα πρώτα του βήματα. Του δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες στην καριέρα του, αλλά στην πρώτη στραβή τον αποδομούσαν. Αλλά για εμένα φταίει και ο ίδιος και του το έχω πει. Εγώ δεν θα δεχόμουν να κάτσω και άλλη μια χρονιά σε πάνελ, εφόσον έχω δείξει στο κανάλι την αξία μου, εφόσον έχω στηρίξει τόσους παρουσιαστές, εφόσον δώσει τα διαπιστευτήριά μου, εφόσον ξέρω ότι είμαι αγαπητός στον κόσμο».

Στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου συμπλήρωσε: «Θα έπρεπε το Mega να του δώσει μια ευκαιρία με μια εβδομαδιαία εκπομπή, για να του δείξει ότι τον εκτιμάει. Το να είναι σε ένα πάνελ με πολλά δυνατά ονόματα, δεν δείχνει ότι το κανάλι τον ξεχωρίζει. Ο Δημήτρης θέλει να είναι κεντρικός παρουσιαστής».

Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε μεταξύ άλλων: «Είδα άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά, ξανά και ξανά. Είδα να δίνονται ευκαιρίες. Ήταν η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη και τους δόθηκαν ευκαιρίες. Και πήραν και άλλες ευκαιρίες. Και εγώ κάθομαι και περιμένω στο ίδιο πόστο. Ξέρω πού πατάω και είμαι σίγουρος για τον τρόπο που κάνω τη δουλειά μου. Δεν ξέρω αν θα είμαι στο “Buongiorno” του χρόνου, εγώ έχω συμβόλαιο μέχρι φέτος».