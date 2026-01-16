Την Δευτέρα θα γίνει η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφής της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, η οποία πέθανε χθες στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με την elpais η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Το Σάββατο (17/1), η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στην Αθήνα, πιθανότατα στον Μητροπολιτικό Ναό, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής στις 11 Μαΐου 1942, κατά τη διάρκεια της εξορίας των γονέων της, του τότε διαδόχου Παύλου και της πριγκίπισσας Φρειδερίκης, λόγω της ιταλικής εισβολής και της ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ήταν το νεότερο από τρία παιδιά. Η οικογένεια επέστρεψε στην Ελλάδα το 1946, όταν η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν τεσσάρων ετών. Το 1947, την 1η Απριλίου, ο πατέρας της γίνεται ο βασιλιάς της Ελλάδας. Διαδέχθηκε τον αδελφό του, Γεώργιο Β’, ο οποίος απεβίωσε αιφνιδίως την ίδια ημέρα.

Το 1964, ο πατέρας της, βασιλιάς Παύλος, απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών. Ο αδελφός της, Κωνσταντίνος, ανέβηκε στον θρόνο σε ηλικία 23 ετών. Εκθρονίστηκε το 1967 μετά από στρατιωτικό πραξικόπημα και μια ανεπιτυχή αντεπίθεση. Μετά από αυτό, κατέφυγε στη Ρώμη, όπου πέρασε τα πρώτα πέντε χρόνια της εξορίας του. Η ελληνική μοναρχία καταργήθηκε το 1973, και η πριγκίπισσα Ειρήνη μετακόμισε στην Ινδία με τη μητέρα της.

Μετά τον θάνατο της μητέρας της, Φρειδερίκης, το 1981, η πριγκίπισσα Ειρήνη μετακόμισε στη Μαδρίτη για να ζήσει με την αδελφή της, τότε βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, σε διαμέρισμα στο Παλάτι της Θαρθουέλα, τη βασιλική κατοικία του βασιλιά και της βασίλισσας της Ισπανίας και έζησε εκεί μέχρι και τον θάνατό της.