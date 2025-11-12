Ένα βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον φετινό διαγωνισμό Μις Υφήλιος, καθώς θεατές υποστήριξαν ότι η Μις Ισραήλ κοίταξε με εχθρικό ύφος τη Μις Παλαιστίνη.

Σύμφωνα με αναφορές από το Ισραήλ, η Μελάνι Σιράζ, η οποία εκπροσωπεί τη χώρα, αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν κοίταξε με μίσος τη συναγωνίστριά της, μετά τις έντονες επιθέσεις που δέχτηκε διαδικτυακά εξαιτίας του περιστατικού.

Στο βίντεο, η Σιράζ φαίνεται να στρέφει για λίγο το κεφάλι της προς την εκπρόσωπο της Παλαιστίνης, Νατίν Αγιούμπ, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού στην Ταϊλάνδη το βράδυ της Κυριακής,

Η Ισραηλινή καλλονή κατηγορήθηκε άμεσα από χρήστες των social media ότι «αγριοκοίταξε» τη συναγωνίστριά της, με πολλούς να κατακλύζουν τις σελίδες της με έντονη κριτική. Ορισμένοι σχολίασαν ότι ήταν «ζηλιάρα» με την Αγιούμπ, ενώ ξέσπασε διαμάχη για το ποια ήταν «η πιο όμορφη».

Η Σιράζ αρνήθηκε τις κατηγορίες και σε ένα στιγμιότυπο σχολίου στο Instagram που επικαλείται η Times of Israel, ανέφερε: «Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι απλώς κοίταζα προς τις άλλες διαγωνιζόμενες καθώς ανέβαιναν στη σκηνή. Η υπερβολική χρήση δραματικής γλώσσας σε στιγμές καθημερινές, ειδικά όταν παραμορφώνει την πραγματικότητα, δεν προάγει την καλοσύνη ή τη δικαιοσύνη. Ελπίζω να το ξανασκεφτείτε πριν επιλέξετε τη δημοσιότητα εις βάρος άλλων».

Οι αντιδράσεις στα social media για τη Σιράζ έρχονται την ώρα που το Ισραήλ δέχεται έντονη διεθνή κριτική για τις ενέργειές του στη Γάζα.

Η Σιράζ, η οποία θα διαγωνιστεί στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος στις 21 Νοεμβρίου, δέχεται πληθώρα επικρίσεων και διαδικτυακής επίθεσης εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Στα δημοσιεύματά της στο Instagram συχνά κατακλύζεται από σχόλια που την αποκαλούν «Μις Γενοκτονία» ή χρησιμοποιούν το σύνθημα «Ελεύθερη Παλαιστίνη».

H πρώτη συμμετοχή της Παλαιστίνης

Η συμμετοχή της Νατίν Αγιούμπ σηματοδοτεί επίσης την πρώτη φορά που η Παλαιστίνη εκπροσωπείται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό ομορφιάς. Μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της νωρίτερα φέτος, η Αγιούμπ έγραψε σε ανάρτηση στο Instagram: «Σήμερα ανεβαίνω στη σκηνή της Μις Υφήλιος όχι μόνο με έναν τίτλο αλλά και με μια αλήθεια… Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί, το θάρρος των οποίων ο κόσμος πρέπει να δει. Είμαστε περισσότερα από τον πόνο μας, είμαστε ανθεκτικότητα, ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που ζει μέσα μας».

Η ίδια είχε εκπροσωπήσει την Παλαιστίνη στον διαγωνισμό Μις Γη 2022 στις Φιλιππίνες, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση. Η καλλονή, που ζει μεταξύ Ντουμπάι και Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, δήλωσε στην εφημερίδα The National στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι: «Δεν υπήρξε άλλη Μις Παλαιστίνη από το 2022, λόγω της γενοκτονίας».

Η Νατίν Αγιούμπ

Τον Ιούλιο, η Σιράζ ανακηρύχθηκε Μις Ισραήλ σε διαγωνισμό στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Η επιχειρηματίας δήλωσε στην Jerusalem Post: «Θέλω να δείξω στους ανθρώπους, μέσα και έξω από το Ισραήλ, ότι αυτός ο τίτλος μπορεί να αποτελέσει δύναμη σύνδεσης, κατανόησης και θετικής αλλαγής. Δεν πρόκειται μόνο για ομορφιά, είναι για να κάνουμε τον λαό μας υπερήφανο, υποστηρίζοντας κάτι που έχει σημασία».

Το στιγμιότυπο με τη Σιράζ να κοιτάζει τη Μις Παλαιστίνη είναι η πιο πρόσφατη διαμάχη που πλήττει τον φετινό διαγωνισμό Μις Υφήλιος, μετά το περιστατικό με την περσινή νικήτρια, η οποία αποχώρησε από εκδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα, όταν μια διαγωνιζόμενη έλαβε δημόσια επίπληξη.