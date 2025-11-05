Το πατροπαράδοτο Χριστουγεννιάτικο gala ετοίμασε και φέτος ο διεθνής ανθρωπιστικός Οργανισμός LifeLine Hellas με τίτλο «Ένα γράμμα στον Αϊ Βασίλη».

Το gala μετά του δείπνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», και υπό την αιγίδα και την παρουσία των Α.Β.Υ πρίγκιπα Αλέξανδρου και πριγκίπισσας Αικατερίνης.

Ενώ τα έσοδα, για μια ακόμη χρονιά, θα διατεθούν για την υποστήριξη των κρατικών Νοσοκομείων Παίδων της Ελλάδος.

Ο διεθνής ανθρωπιστικός Οργανισμός «Lifeline Hellas» έχει προσφέρει ιατρικό εξοπλισμό συνολικής αξίας άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά νοσοκομεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, επικεντρώνει το έργο του στην υποστήριξη των νεογνών, προσφέροντας κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό όπως θερμοκοιτίδες και εξειδικευμένα μηχανήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την εντατική φροντίδα τους.

Μέσω αυτών των δράσεων,όπως και το Χριστουγεννιάτικο gala που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου, ο Οργανισμός συμβάλλει στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, παρέχοντας τα αναγκαία μέσα για να σώζονται οι πιο ευάλωτοι ασθενείς.

Όπως μάλιστα τονίζουν οι άνθρωποι του Lifeline Hellas «Με σταθερή προσήλωση στη ζωή και την ελπίδα, το Lifeline Hellas επενδύει στο μέλλον, ξεκινώντας από την πιο πολύτιμη στιγμή, την πρώτη ανάσα».