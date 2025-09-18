«Μοναδικό κίνητρο είναι το καλό του Γιώργου» επιμένει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία μέσω πηγών απαντά σε όσα έχει πει ο καλλιτέχνης.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το MEGA και το Live News, η οικογένεια «αμφισβητούν τους ισχυρισμούς για τον κοριό». Παράλληλα χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του αλλοπρόσαλλη και παίρνουν θέση για τους ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει κατά της αδερφής του.

Σχετικά με τον κοριό, οι πηγές της οικογένειας αναφέρουν: «Όλα αυτά που υποστηρίζει ο Γιώργος για τον κοριό που δήθεν κάποιος του τοποθέτησε στο σπίτι για να τον παρακολουθεί, αλλά και για τους ανθρώπους που λέει ότι μπαίνουν στον κήπο του σπιτιού του, δεν φαίνεται να ισχύουν, όπως πιστεύει η οικογένειά του. Δεν αποκλείεται ακόμη και να τοποθέτησε μόνος του τον κοριό. Όσο για τις κάμερες, που δήθεν είναι συνδεδεμένες με 3 email, αυτό κι αν είναι αβάσιμο. Τουλάχιστον, με την οικογένειά του, είναι σίγουρο ότι δεν συνδέεται καμία πράξη παρακολούθησης».

Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως «ο Γιώργος δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου με τη μητέρα του εδώ και καιρό, ούτε τώρα που μπήκε στο νοσοκομείο και χειρουργήθηκε για σοβαρό θέμα υγείας. Με τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο του Γιώργου, υπήρξαν πολλές και σοβαρές παρατυπίες. Όταν έκανε η οικογένειά του το αίτημα στον εισαγγελέα για να εξεταστεί αν χρήζει νοσηλείας ή όχι, δύο ψυχίατροι αποφάνθηκαν ότι πρέπει να μπει στο ψυχιατρείο. Μετά με ποιο σκεπτικό ένας άλλος ψυχίατρος έκρινε ότι τελικά δεν χρειάζεται νοσηλεία, είναι απορίας άξιο. Στο μεταξύ, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών που έπρεπε να νοσηλεύεται, ο Γιώργος στην πραγματικότητα δεν νοσηλευόταν. Όλη μέρα ήταν έξω και πήγαινε στο ψυχιατρείο μόνο για τη διανυκτέρευση».

Το Live News φέρνει στο φως και όσα φέρεται να ανέφερε η Μαρία Μαζωνάκη στις Αρχές όταν ζητούσε την ακούσια εξέταση του αδερφού της. Μεταξύ αυτών που φέρεται να αναφέρει είναι και ότι ο αδερφός της είναι χρήστης ουσιών αλλά και πως δεν αναγνωρίζει τη συγγένεια με τη μητέρα του και ζητά… τεστ DNA.

«Είμαι η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη και είμαι εδώ σήμερα για να σας εκφράσω τις ανησυχίες της οικογένειάς μου για την κατάστασή του αλλά και να σας περιγράψω περιστατικά που έλαβαν χώρα στις 4 Αυγούστου αλλά και παλιότερα. Ο Γιώργος έχει αλλοπρόσαλη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα. Όταν πήγαμε στο σπίτι του, έφτασε στο σημείο να αμφισβητήσει μέχρι και τον συγγενικό δεσμό με την οικογένειά μας, ζητώντας να κάνει τεστ DNA με τη μητέρα μας. Μας έλεγε ότι είμαστε έμποροι ναρκωτικών και ότι κακοποιούμε τη σκυλίτσα του. Σε φίλη μου και συνεργάτιδά του, μακιγιέζ, το όνομα της οποίας σας προσκομίζω για να καταθέσει, έχει επιδείξει επιθετική σωματική συμπεριφορά στο παρελθόν και μπορεί να σας το περιγράψει η ίδια.

Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους, γιατί τον πιάνουν κρίσεις πανικού. Φοβόμαστε ότι μπορεί να πεθάνει. Σας παρακαλώ, είναι ανάγκη να εξεταστεί γιατί είναι χρήστης ουσιών και μπορεί να συμβεί κάτι χειρότερο. Χρειαζόμαστε βοήθεια για εκείνον. Πέρσι, άρχισε μια δικαστική διαμάχη μεταξύ του Γιώργου και της άλλης αδελφής μας, χωρίς να υπάρχει λόγος. Αφορούσε, ένα ακίνητο της Μυκόνου, το οποίο δεν ανήκει στην οικογένεια, ούτε στον Γιώργο. Είναι ένα σπίτι που επινοικιάζεται».