Με φόντο το ιστορικό Κάστρο του Ουίνδσορ και υπό τη σκιά αυστηρών μέτρων ασφαλείας, ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί μία ακόμα υψηλού επιπέδου επίσκεψη στη Βρετανία, τη δεύτερη επίσημη κρατική του παρουσία ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Κι αν κάτι είναι βέβαιο, είναι πως κάθε του βήμα παρακολουθείται στενά — κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Η επίσκεψη ξεκίνησε με τις καθιερωμένες τιμές: μετά την υποδοχή από τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ο Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, κατευθύνθηκαν προς το βασιλικό ζεύγος για την επίσημη συνάντηση.

Η εθιμοτυπία τηρήθηκε με ακρίβεια — τουλάχιστον μέχρι το σημείο όπου οι κάμερες «συνέλαβαν» τον Αμερικανό Πρόεδρο να περπατά μπροστά από τον Βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του Τιμητικού Αγήματος.

Η εικόνα αυτή έφερε αμέσως στο νου το αντίστοιχο στιγμιότυπο από την προηγούμενη επίσκεψή του, όταν ο Τραμπ είχε προκαλέσει παρόμοια αντίδραση περπατώντας μπροστά από τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, το Παλάτι έσπευσε να δώσει τέλος στη φημολογία περί παραβίασης του βασιλικού πρωτοκόλλου. Όπως επιβεβαιώνεται από πηγές που επικαλείται η Telegraph, δεν υπήρξε καμία απόκλιση από την καθιερωμένη παράδοση.

(AP Photo/Evan Vucci)

Η επιθεώρηση του Τιμητικού Αγήματος εξελίχθηκε κανονικά, με τον Τραμπ να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σεβασμό, ενώ ευχαρίστησε επανειλημμένα τον Αντισυνταγματάρχη Στορμ Γκριν που τον συνόδευε. «Thank you, thank you so much», ακούστηκε να λέει ο Πρόεδρος, τη στιγμή που ο επικεφαλής αξιωματικός ύψωσε το σπαθί του για να σημάνει το πέρας της τελετής. Ο Βασιλιάς, με χιούμορ, του απάντησε γελώντας: «Watch the sword!» (πρόσεχε με το σπαθί)

(AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool)

Το στιγμιότυπο αυτό, αν και σχολιάστηκε ευρέως, φαίνεται πως περισσότερο πρόσθεσε έναν τόνο οικειότητας στην τελετή παρά δημιούργησε πραγματικό ζήτημα. Όπως φαίνεται και από τη γενικότερη ατμόσφαιρα, η σχέση μεταξύ των δύο ηγετών ήταν περισσότερο φιλική παρά αυστηρά τυπική. Πίσω στην επίσημη εξέδρα, παρακολούθησαν μαζί την παρέλαση μονάδων όπως το King’s Troop Royal Horse Artillery και το Sovereign’s Escort, απολαμβάνοντας τις στρατιωτικές τιμές με εμφανή σύμπνοια.

Την ίδια στιγμή, στο περιθώριο της παρέλασης, η Μελάνια Τραμπ και η Βασίλισσα Καμίλα είχαν μια ζωηρή συνομιλία, μακριά από τα βλέμματα των φωτογραφικών φακών αλλά όχι και από το ενδιαφέρον των παρατηρητών. Την τελετή παρακολούθησαν δεκάδες μέλη της βασιλικής αυλής και του προσωπικού του Λευκού Οίκου, συγκεντρωμένα στην είσοδο Equerries, ενισχύοντας τη βαρύτητα της στιγμής.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσημης υποδοχής, ο Πρόεδρος και ο Βασιλιάς προχώρησαν στο εσωτερικό του Κάστρου του Ουίνδσορ για ένα ιδιωτικό γεύμα, χωρίς παρουσία ΜΜΕ.

(Jonathan Brady/Pool Photo via AP)

Το πρόγραμμα του Προέδρου για την πρώτη ημέρα είχε έντονο βασιλικό χαρακτήρα. Περιελάμβανε προσκύνημα στον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, συμμετοχή σε ειδική τελετή Beating Retreat με εναέρια επίδειξη βρετανικών και αμερικανικών μαχητικών F-35, καθώς και των φημισμένων Red Arrows. Το αποκορύφωμα, όμως, δεν ήταν άλλο από το λαμπερό κρατικό δείπνο που ακολούθησε, επιβεβαιώνοντας τον επίσημο χαρακτήρα και το βάρος της επίσκεψης.

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ φιλοξενούνται στο Κάστρο του Ουίνδσορ, το οποίο μετρά πάνω από μια χιλιετία ιστορίας, ως επίσημοι προσκεκλημένοι του βασιλικού ζεύγους. Παράλληλα, ωστόσο, το κλίμα έξω από τα τείχη του κάστρου δεν ήταν εξίσου θερμό. Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν καλέσει σε κινητοποιήσεις κατά της παρουσίας του Τραμπ στο Λονδίνο, με πορεία που αναμένεται να κορυφωθεί με συγκέντρωση στην Πλατεία του Κοινοβουλίου στις 17:00.

Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου συνοδεύεται, τέλος, και από σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις, καθώς αύριο πρόκειται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς. Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει ελάφρυνση των αμερικανικών δασμών στο βρετανικό ατσάλι, κάτι που αναμένεται να συζητηθεί εκτενώς κατά τη συνάντηση.