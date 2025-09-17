Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε στο κάστρο Ουίνδσορ το μεσημέρι της Τετάρτης, περίπου στις 14:20 (ώρα Ελλάδας). Κατέβηκε από το ελικόπτερό του, το Marine One, μαζί με την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, όπου τους υποδέχτηκαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, όπως ήταν σχεδιασμένο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντάλλαξε χειραψία με τον βασιλιά Κάρολο και, στη συνέχεια, εθεάθη να συζητά μαζί του, όπως και με τον πρίγκιπα της Ουαλίας, έξω από το κάστρο. Την ίδια ώρα, η Μελάνια, η βασίλισσα Καμίλα και η πριγκίπισσα της Ουαλίας συζητούσαν σε άλλο σημείο.

BREAKING: President Trump and first lady Melania have arrived at Windsor Castle.



The Prince and Princess of Wales greeted them at their aircraft.https://t.co/fNAgKoQckP



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/3iUbB3IAIW — Sky News (@SkyNews) September 17, 2025

Μέλη της Φρουράς του Βασιλικού Ναυτικού παρατάχθηκαν κατά μήκος της διαδρομής όπου πέρασε η πομπή με τις άμαξες.

Η βασίλισσα Καμίλα αναγκάστηκε να απουσιάσει από την κηδεία της Δούκισσας του Κεντ την Τρίτη, επειδή έπασχε από οξεία ιγμορίτιδα. Έχει όμως αναρρώσει καλά και λαμβάνει μέρος στην επίσημη επίσκεψη των ΗΠΑ.

Το Κάστρο του Ουίνδσορ περικυκλωμένο από «ασπίδα από ατσάλι»

Ένα οχυρωμένο φράγμα, που έχει χαρακτηριστεί ως «ασπίδα από ατσάλι», έχει τοποθετηθεί γύρω από μεγάλο μέρος του περιβόλου του Κάστρου του Ουίνδσορ, ενώ στις σκεπές έχουν αναπτυχθεί άνδρες του προσωπικού ασφαλείας.

Το Ουίνδσορ δεν έχει ξαναδεί τέτοιου είδους μέτρα ασφαλείας, γράφει το BBC, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει φιλοξενήσει αμέτρητους αξιωματούχους και αρχηγούς κρατών.

Με ποιους ταξίδεψαν στις άμαξες Τραμπ και Μελάνια

Στις 14:25 περίπου οι Τραμπ, ο βασιλιάς, η βασίλισσα και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιβιβάστηκαν στις βασιλικές άμαξες, ενόψει της πομπής.

Ακολουθούν λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για τις πολυτελείς άμαξες:

Άμαξα 1

Πρώτοι στην πομπή είναι ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος Τραμπ, που ταξιδεύουν με την Irish State Coach.

Άμαξα 2

Στη συνέχεια, οι σύζυγοί τους η βασίλισσα Καμίλα και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ– μαζί στη Scottish State Coach.

Άμαξα 3

Στην επόμενη άμαξα βρίσκονται ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, συνοδευόμενοι από τον Αμερικανό πρέσβη και τη σύζυγό του.

Άμαξα 4

Μετά ακολουθούν μερικά από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος στο εξωτερικό Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψουν με μια Ascot Landau.

Άμαξα 5

Τέλος, μια δεύτερη άμαξα Ascot Landau μεταφέρει ανώτερους βοηθούς του προέδρου και της πρώτης κυρίας.

Πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες ώρες

Ακολουθεί μια σύντομη ανακεφαλαίωση όσων μόλις έγιναν – και όσων έρχονται στη συνέχεια: