Η διατήρηση ενός σπιτιού απαλλαγμένου από μικρόβια τον χειμώνα είναι κρίσιμη για να μην αρρωστήσετε, καθώς αυτά βρίσκουν την ευκαιρία να εξαπλωθούν ευκολότερα σε κλειστούς χώρους.

Με λίγη οργάνωση, σωστές συνήθειες υγιεινής και στοχευμένες ενέργειες, το σπίτι σας μπορεί να γίνει ένα «καταφύγιο υγείας». Δεν χρειάζονται υπερβολές, χρειάζεται γνώση και συνέπεια.

Ακολουθούν πρακτικοί τρόποι, βασισμένοι σε επιστημονικές οδηγίες σύμφωνα με το HealthLine, για να κρατήσετε τον χώρο σας καθαρό και ασφαλή όλο τον χειμώνα.

1. Δημιουργήστε μια ρουτίνα καθαρισμού και απολύμανσης

Πριν ξεκινήσετε, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό, την απολύμανση χαμηλού επιπέδου και την απολύμανση υψηλού επιπέδου.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει το τρίψιμο μιας επιφάνειας με νερό και σαπούνι. Αφαιρεί τα περισσότερα – αλλά όχι όλα – τα μικρόβια και τη βρωμιά.

Η απολύμανση χαμηλού επιπέδου γίνεται με αραιωμένη χλωρίνη ή ειδικά απολυμαντικά σπρέι και μειώνει τα μικρόβια σε μια επιφάνεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με το στόμα, όπως παιχνίδια και επιφάνειες τροφίμων. Ο καθαρισμός προηγείται πάντα.

Η απολύμανση υψηλού επιπέδου γίνεται με ισχυρότερα διαλύματα χλωρίνης ή χημικά και εξουδετερώνει τα περισσότερα μικρόβια. Και εδώ, ο καθαρισμός πριν από την απολύμανση είναι απαραίτητος.

Ξεκινήστε εντοπίζοντας τις επιφάνειες που αγγίζονται συχνότερα στο σπίτι, όπως πόμολα, διακόπτες φωτισμού, πάγκους, ηλεκτρικές συσκευές, τηλεκοντρόλ κ.ά. Αυτές οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται πιο συχνά, ενώ καλό είναι να σκουπίζετε τακτικά και όσες φαίνονται εμφανώς λερωμένες. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή αν κάποιο άτομο στο σπίτι δεν αισθάνεται καλά, είναι άρρωστο ή είχε στενή επαφή με άτομο που ήταν ή αισθανόταν άρρωστο. Για να μη σας κατακλύζει η λίστα των εργασιών, δημιουργήστε μια απλή ημερήσια και εβδομαδιαία checklist.

2. Ρυθμίστε σωστά την υγρασία

Τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης ιογενών λοιμώξεων. Έρευνες έχουν δείξει ότι μέτρια επίπεδα υγρασίας, μεταξύ 40% και 60%, μπορεί να μειώσουν τη μετάδοση ιών και να δυσκολέψουν την επιβίωσή τους στον αέρα.

Παράλληλα, ο πολύ ξηρός αέρας μπορεί να επιδεινώσει αλλεργικά συμπτώματα, ενώ η υπερβολική υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη αλλεργιογόνων, όπως η μούχλα. Ιδανικά, η σχετική υγρασία στο εσωτερικό του σπιτιού θα πρέπει να παραμένει κάτω από 60% και, κατά προτίμηση, μεταξύ 30% και 50%. Σκεφτείτε την αγορά ενός υγραντήρα και ενισχύστε τα μέτρα υγιεινής, ειδικά την περίοδο κρυολογημάτων και γρίπης.

3. Πλένετε συχνά σεντόνια και λευκά είδη

Καθημερινά – και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ύπνου – το σώμα αποβάλλει ιδρώτα και νεκρά κύτταρα. Αυτά συσσωρεύονται σε μαλακές επιφάνειες, όπως σεντόνια, μαξιλάρια και κουβέρτες.

Στόχος είναι να αλλάζετε και να πλένετε τα σεντόνια τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση βακτηρίων. Αν έχετε δερματικές παθήσεις, όπως έκζεμα, μπορεί να είναι ωφέλιμο να τα αλλάζετε συχνότερα, ακόμη και δύο φορές την εβδομάδα.

Το τακτικό πλύσιμο βοηθά επίσης στη μείωση αλλεργικών συμπτωμάτων, καθώς καταπολεμά αλλεργιογόνα και ακάρεα σκόνης. Χρήσιμη συμβουλή: Πλύντε τα σεντόνια με ζεστό νερό και στεγνώστε τα σε υψηλή θερμοκρασία ή σιδερώστε τα μετά το άπλωμα.

4. Διατηρήστε καθαρή την είσοδο του σπιτιού

Για να διατηρείτε καθαρή την είσοδο του σπιτιού, βγάζετε τα παπούτσια μόλις μπείτε και ορίστε συγκεκριμένο σημείο που θα τα αφήνετε.

Χρησιμοποιήστε ένα καλάθι για αντικείμενα που δεν χρειάζεται να μπουν στο σπίτι και έχετε ένα καλαθάκι ή ένα ράφι με απολυμαντικά σπρέι ή μαντηλάκια για να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε άμεσα σε όσα αντικείμενα χρειάζονται καθάρισμα.

5. Αλλάζετε συχνά τα φίλτρα εξαερισμού και κλιματισμού

Αν διαθέτετε σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), η τακτική αλλαγή φίλτρων είναι κρίσιμη για την ποιότητα του αέρα. Η συχνότητα εξαρτάται από το πάχος των φίλτρων – τα πιο παχιά διαρκούν περισσότερο και συγκρατούν περισσότερα αλλεργιογόνα και σωματίδια. Αν δεν έχετε HVAC, ένας καθαριστής αέρα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ατμόσφαιρα εσωτερικού χώρου.