Το κερί στα αυτιά μπορεί να είναι ενοχλητικό, όμως δεν είναι βρωμιά. Είναι η φυσική άμυνα του οργανισμού, ο οποίος έχει τρόπο να το απομακρύνει με φυσικό τρόπο. Η χρήση μπατονέτας για την αφαίρεσή του μπορεί να προσφέρει στιγμιαία ευχάριστη αίσθηση, αλλά δεν είναι ασφαλής και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αυτί σας.

Αν νιώθετε έντονη ενόχληση ή αισθάνεστε τα αυτιά σας βουλωμένα υπάρχουν πολύ πιο ασφαλείς τρόποι να το διαχειριστείτε από το να σπρώχνετε μια μπατονέτα στον ακουστικό πόρο. Ειδικοί της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ εξηγούν γιατί αυτή η συνήθεια είναι επικίνδυνη και δίνουν συμβουλές για το πώς πρέπει να καθαρίζετε τα αυτιά σας.

Γιατί οι μπατονέτες είναι επικίνδυνες

Οι μπατονέτες, με το μακρύ και λεπτό σχήμα τους, στην πραγματικότητα δεν τραβούν έξω το περισσότερο κερί, αλλά το σπρώχνουν πιο βαθιά. Το αποτέλεσμα είναι να συμπιέζεται το κερί μέσα στον ακουστικό πόρο, προκαλώντας βούλωμα και μειωμένη ακοή.

Ακόμα χειρότερα, αν πιέσετε υπερβολικά ή πολύ βαθιά, μπορεί να τρυπήσετε το τύμπανο. Ο ακουστικός πόρος έχει βάθος μόλις 2,5 εκατοστά, οπότε δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος.

Γενικά, χρησιμοποιείτε τις μπατονέτες ή ένα χαρτομάντιλο ή ένα καθαρό, νωπό πανί μόνο στο εξωτερικό μέρος του αυτιού – ποτέ μέσα στον πόρο.

Πώς να καθαρίζετε τα αυτιά σας με ασφάλεια

Όσο ενοχλητικό κι αν είναι, το κερί είναι απαραίτητο για την υγεία του αυτιού. Λιπαίνει τον ακουστικό πόρο, προστατεύει το τύμπανο και έχει αντιβακτηριακές και αντιμυκητιασικές ιδιότητες. Μαζεύει νεκρά κύτταρα και σκόνη και τα απομακρύνει φυσικά προς το εξωτερικό του αυτιού.

Τα αυτιά μας, με λίγα λόγια, καθαρίζονται από μόνα τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.

Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι παράγουν περισσότερο κερί, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή μείωση της ακοής. Οι χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας, για παράδειγμα, συχνά έχουν μεγαλύτερη συσσώρευση λόγω των δονήσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συμβουλευτείτε γιατρό πριν κάνετε οτιδήποτε.

Με την έγκριση του γιατρού σας μπορείτε να δοκιμάσετε τις εξής μεθόδους:

Σκούπισμα με νωπό πανάκι

Η πιο ασφαλής και απλή λύση. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό, καθαρό πανάκι και σκουπίστε απαλά το εξωτερικό του αυτιού. Μη βάζετε το δάχτυλο ή το πανάκι μέσα στον πόρο.

Ξέβγαλμα του ακουστικού πόρου

Αν νιώθετε ότι έχετε κερί πιο βαθιά σφηνωμένο, μπορείτε να το μαλακώσετε και να το απομακρύνετε. Βρέξτε ένα βαμβάκι με ζεστό νερό, φυσιολογικό ορό, παραφινέλαιο ή υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) και κρατήστε το πάνω από το αυτί με το κεφάλι σας γυρτό. Περιμένετε λίγο ώστε το υγρό να κάνει τη δουλειά του και γυρίστε το κεφάλι ώστε να φύγει το μαλακωμένο κερί.

Σταγόνες από το φαρμακείο

Υπάρχουν ειδικές σταγόνες που κάνουν το ίδιο με την παραπάνω μέθοδο. Μερικά σετ περιλαμβάνουν και σύριγγες για ξέβγαλμα. Όμως μη χρησιμοποιείτε σύριγγα αν έχετε πρόβλημα με το τύμπανο, γιατί μπορεί να περάσει νερό στο μέσο αυτί και να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη.

Τι να μην κάνετε ποτέ

Παρότι πολλές συμβουλές και μέθοδοι για τον καθαρισμό των αυτιών κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο, οι γιατροί επισημαίνουν ποιες από αυτές θα πρέπει να αποφεύγετε:

Κεριά αυτιών

Η πρακτική της χρήσης κεριού για το αυτί όχι μόνο δεν λειτουργεί, αλλά είναι και επικίνδυνη. Οι ειδικοί προειδοποιούν για εγκαύματα ακόμα και διάτρηση του αυτιού.

Σετ καθαρισμού με αιχμηρά εργαλεία

Ορισμένα κιτ καθαρισμού υπόσχονται αφαίρεση του κεριού με διάφορα αιχμηρά εργαλεία, που φτάνουν πολύ βαθιά. Αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού.

Χρήση αιχμηρών αντικειμένων

Γενικά πρέπει να αποφεύγετε οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο στο αυτί σας, καθώς εκτός των άλλων μπορεί να προκληθεί ακόμη και αιμορραγία και μόλυνση. Μάλιστα άτομα με διαβήτη ή που παίρνουν αντιπηκτικά πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Ένα μικρό κόψιμο στο αυτί μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη αιμορραγία ή λοίμωξη.

Ο καλύτερος καθαρισμός γίνεται από ειδικό

Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι δεν χρειάζεται να καθαρίζουν το εσωτερικό των αυτιών τους μόνοι τους. Η καλύτερη επιλογή είναι η επίσκεψη σε γιατρό, που έχει τα κατάλληλα εργαλεία και καλύτερη ορατότητα για να κάνει τον καθαρισμό ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα.