Ο εξοπλισμός γυμναστηρίου είναι ιδανικός για μυϊκή ενδυνάμωση. Επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση της έντασης με κινούμενα βάρη και τη σταδιακή αύξησή της. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη επιλογή: γυμναστική στο σπίτι χωρίς εξοπλισμό.

Η personal trainer και ειδικός του FITBOOK, Alina Bock, εξηγεί πώς μπορείτε να χτίσετε αποτελεσματικά μυς μόνοι σας, μόνο με το βάρος του σώματός σας…

Βασικές ασκήσεις για ενδυνάμωση στο σπίτι

Κλασικές ασκήσεις είναι τα καθίσματα (squats), οι προβολές (lunges), οι κάμψεις (push-ups), οι σανίδες (planks) και οι κοιλιακοί.

Όσο προχωρά η προπόνηση, τόσο μεγαλύτερη σημασία έχει η αύξηση της έντασης και των επαναλήψεων ώστε να συνεχίζεται η μυϊκή ανάπτυξη. Χωρίς εξοπλισμό, αυτό απαιτεί ορισμένες έξυπνες στρατηγικές.

Πώς να αυξήσετε την ένταση στο σπίτι

Για να προχωρήσει η μυϊκή ανάπτυξη, πρέπει η προπόνηση με το βάρος του σώματος να γίνεται προοδευτικά δυσκολότερη.

Οι βασικοί τρόποι, όπως εξηγεί η Alina Bock, είναι οι εξής:

1. Αύξηση επαναλήψεων

Η πιο απλή μέθοδος είναι να αυξήσετε τις επαναλήψεις. Οι τελευταίες δύο πρέπει να εκτελούνται με δυσκολία· αν κάνετε περισσότερες εύκολα, τότε η ένταση είναι χαμηλή. Ιδανικά, αυξάνετε επαναλήψεις από προπόνηση σε προπόνηση ή τουλάχιστον από εβδομάδα σε εβδομάδα. Χρήσιμο εργαλείο είναι να κρατάτε σημειώσεις για παρακολούθηση. Επιπλέον, μπορείτε να αυξήσετε και τον αριθμό των σετ, π.χ. από τρία σε τέσσερα.

2. Μείωση διαλειμμάτων

Η μείωση του χρόνου ξεκούρασης αυξάνει τη δυσκολία. Αυτό δίνει στους μύες λιγότερο χρόνο για να ανακάμψουν μεταξύ των σετ, φτάνοντας γρήγορα στο όριο και διεγείροντας τους μύες. Για παράδειγμα, το διάλειμμα μπορεί να πέσει από τα 60 στα 45 δευτερόλεπτα.

3. Supersets

Ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος είναι τα supersets: δύο ή περισσότερες ασκήσεις εκτελούνται διαδοχικά χωρίς διάλειμμα. Ο συνδυασμός ασκήσεων για την ίδια μυϊκή ομάδα προσφέρει έντονη πρόκληση. Μετά την ολοκλήρωση του σετ, κάνετε διάλειμμα 45–60 δευτερολέπτων και συνεχίζετε με το επόμενο superset.

Παραδείγματα:

Στήθος/Ώμοι: push-ups και shoulder taps

Πόδια/Γλουτοί: squats και lunges

Πλάτη: lying lat pull και bent over butterfly reverse

Κορμός: mountain climbers και planks

Κοιλιακοί: sit-ups και heel taps

4. Παραλλαγές ασκήσεων

Αν οι αυξήσεις σε επαναλήψεις, οι μειωμένες παύσεις και τα supersets δεν αρκούν, τότε οι παραλλαγές δυσκολότερων ασκήσεων είναι η λύση. Για παράδειγμα, squats με το ένα πόδι, αντί για τα κλασικά, ή κάμψεις με ένα χέρι.

Βοηθητικά μέσα

Ακόμη και χωρίς τα όργανα του γυμναστηρίου, μπορείτε να εντάξετε απλά βοηθήματα που προσθέτουν αντίσταση:

Λάστιχα αντίστασης

Μπάλα Pilates

Γυμναστική μπάλα

Μικρά βαράκια

Διατροφή και μυϊκή ανάπτυξη

Η προπόνηση είναι το ένα κομμάτι. Η σωστή διατροφή είναι εξίσου καθοριστική. Σε αυτό το πλαίσιο οι ειδικοί συνιστούν:

► Αύξηση πρωτεΐνης και υδατανθράκων. Η πρόσληψη πρωτεΐνης πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τα 2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Τα λιπαρά περίπου 1 γραμμάριο ανά κιλό, ενώ οι υπόλοιπες θερμίδες καλύπτονται με υδατάνθρακες. Για μυϊκή ανάπτυξη, μαζί με την κατάλληλη γυμναστική, απαιτείται θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή περισσότερες θερμίδες από όσες καίτε.

► Σωστό timing θρεπτικών συστατικών. Η πρωτεΐνη καλό είναι να μοιράζεται ομοιόμορφα μέσα στην ημέρα, σε 3–4 γεύματα των 30–40 γραμμαρίων. Μετά την προπόνηση, μια δόση 30–40 γραμμαρίων πρωτεΐνης παρέχει τα απαραίτητα δομικά στοιχεία για τους μυς. Οι υδατάνθρακες πριν και μετά την προπόνηση δίνουν ενέργεια για έντονη προσπάθεια και βοηθούν στην ταχύτερη αποκατάσταση.