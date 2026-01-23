«Μπορώ να είμαι “καλή” όλη μέρα, αλλά μόλις γυρίσω σπίτι το βράδυ, δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω».

Πρόκειται για την πιο συχνή εξομολόγηση που ακούει η διαιτολόγος Kelly Plowe, M.S., RD, με σχεδόν δέκα χρόνια εμπειρίας στον τομέα της διατροφής και της υπερφαγίας.

Οι άνθρωποι που περιγράφουν αυτό το μοτίβο νιώθουν συχνά “προβληματικοί”. Θεωρούν ότι δεν έχουν αυτοέλεγχο, ότι «χαλάνε» τα πάντα μέσα σε λίγες ώρες ή ότι έχουν εθισμό στο φαγητό. Όμως, όπως τονίζει η ειδικός, η επιστήμη, η κλινική εμπειρία και η καθημερινή πρακτική δείχνουν κάτι διαφορετικό: στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν είναι ψυχολογικό, είναι βιολογικό.

Η ιστορία της «Σάρας»: όταν το πρόβλημα δεν ήταν το βράδυ

Η ειδικότητα της διαιτολόγου εστιάζει στη σχέση με το φαγητό και στην υπερφαγία. Στο πλαίσιο αυτό, άρχισε να συνεργάζεται με τη «Σάρα» (όνομα αλλαγμένο), μια πολυάσχολη επαγγελματία, με ηλικία στις αρχές της δεκαετίας των 30 χρόνων.

Η Σάρα περιέγραφε τον εαυτό της ως «εντελώς εκτός ελέγχου» τα βράδια. Έτρωγε τροφές που δεν απολάμβανε πραγματικά και είχε την αίσθηση ότι κατέστρεφε όλες τις υγιεινές επιλογές της ημέρας μέσα σε λίγες ώρες.

Μετά από μερικές στοχευμένες αλλαγές στη διατροφή και στη ρουτίνα της, τα νυχτερινά σνακ και η υπερφαγία σχεδόν εξαφανίστηκαν. Και εδώ βρίσκεται το στοιχείο που εκπλήσσει τους περισσότερους: η βασική αιτία του ανεξέλεγκτου βραδινού φαγητού της Σάρας ξεκινούσε από τη στιγμή που ξυπνούσε το πρωί.

Δεκαετίες δίαιτας και ένας φαύλος κύκλος

Η Σάρα είχε ιστορικό δίαιτας από την εφηβεία. Παρακολουθούσε δημοφιλή προγράμματα διατροφής μαζί με τη μητέρα της και, μεγαλώνοντας, δοκίμασε σχεδόν κάθε διατροφική τάση: χαμηλούς υδατάνθρακες, χαμηλή ζάχαρη, χαμηλά λιπαρά, χαμηλές θερμίδες, ακόμη και πλήρη αποχή από σνακ τα οποία συνήθως επέστρεφαν στο σπίτι λίγες εβδομάδες αργότερα.

Παράλληλα, ακολούθησε κάθε πιθανό πρόγραμμα άσκησης. Κανένα όμως δεν κράτησε πολύ.

Όταν η καριέρα της άρχισε να απογειώνεται και ο χρόνος της να περιορίζεται, η απώλεια βάρους έδωσε τη θέση της σε έναν πιο «ευγενή» στόχο: την υγεία. Υιοθέτησε χορτοφαγική διατροφή, αύξησε φρούτα και λαχανικά και καθιέρωσε μια σταθερή ρουτίνα άσκησης που μπορούσε να διατηρήσει.

Κι όμως, αντί να βελτιωθεί, το βραδινό φαγητό έγινε πιο έντονο και πιο χαοτικό.

Ένα μοτίβο που η διαιτολόγος γνώριζε καλά

Όταν η Σάρα περιέγραψε μια τυπική της ημέρα, οι πρώτες «κόκκινες σημαίες» ήταν εμφανείς.

Το πρωί ξεκινούσε με άσκηση: είτε 20 λεπτά ενδυνάμωσης είτε 30 λεπτά ποδήλατο.

Για πρωινό έφτιαχνε ένα smoothie με γάλα αμυγδάλου, μια χούφτα σπανάκι και λίγα κατεψυγμένα μούρα.

Στη δουλειά, το μεσημεριανό ήταν συνήθως μια σαλάτα γεμάτη λαχανικά, με λίγα φρούτα και ρυζογκοφρέτες στο πλάι.

Το απόγευμα την έβρισκε εξαντλημένη. Το βράδυ, ετοίμαζε ένα «υγιεινό» δείπνο: ψητό τόφου με λαχανικά, λαχανικά και ρύζι κουνουπιδιού. Τελείωνε το γεύμα νιώθοντας χορτάτη.

Περίπου μία ώρα αργότερα, όμως, επέστρεφε στην κουζίνα. Ένα μπισκότο γινόταν δύο, μετά τρία. Ακολουθούσαν πατατάκια και παγωτό, σχεδόν μηχανικά.

Όταν δεν φταίνε τα συναισθήματα

Αν και αυτή η εικόνα θυμίζει συναισθηματική υπερφαγία ή διαταραχή υπερφαγίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε συναισθηματικός εκλυτικός παράγοντας.

Η ρουτίνα και τα διατροφικά της μοτίβα υπέδειχναν κάτι άλλο: σωματική έλλειψη ενέργειας.

Η πραγματική αιτία πίσω από τις νυχτερινές λιγούρες

Η διαιτολόγος εντόπισε δύο καθοριστικά προβλήματα:

Εξαιρετικά χαμηλή πρόσληψη θερμίδων μέσα στη μέρα

Κακή ισορροπία γευμάτων

Το πρωινό και το μεσημεριανό της Σάρας δεν ξεπερνούσαν συνολικά τις 300–350 θερμίδες και αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από υδατάνθρακες. Η έλλειψη πρωτεΐνης και λιπαρών οδηγούσε σε γρήγορη πέψη και έντονες διακυμάνσεις στο σάκχαρο του αίματος.

Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης στο πρωινό όχι μόνο σταθεροποιεί την ενέργεια, αλλά μειώνει και τις αιχμές γλυκόζης στο μεσημεριανό και στο δείπνο.

Μέχρι τις 6 το απόγευμα, η Σάρα είχε καταναλώσει λιγότερες από 500 θερμίδες και είχε περάσει περισσότερες από έξι ώρες χωρίς φαγητό. Μελέτες δείχνουν ότι τέτοια διαστήματα ενεργοποιούν περιοχές του εγκεφάλου που αυξάνουν τις παρορμήσεις για εύγευστα, υψηλής θερμιδικής αξίας τρόφιμα.

Το σώμα της μπήκε σε «κατάσταση επιβίωσης». Τα μπισκότα και το παγωτό ήταν η βιολογική απάντηση και όχι αποτυχία χαρακτήρα.

Οι αλλαγές που έφεραν αποτέλεσμα

Πρωινό με ουσία

Το smoothie εμπλουτίστηκε με σκόνη πρωτεΐνης, γιαούρτι και σπόρους chia. Πλέον παρείχε 30 γρ. πρωτεΐνης, πάνω από 400 θερμίδες και υγιή λιπαρά.

Μεσημεριανό που κρατάει

Στη σαλάτα προστέθηκαν ρεβίθια, ξηροί καρποί ή φυτικές πρωτεΐνες και συνδυάστηκαν με πίτα ολικής άλεσης ή ψητή γλυκοπατάτα.

Απογευματινό σνακ

Ένα απλό, ισορροπημένο σνακ μείωσε δραστικά την πείνα πριν και μετά το δείπνο.

Μέσα σε δύο εβδομάδες, η νυχτερινή υπερφαγία μειώθηκε πάνω από 75%.

Γιατί αυτό συμβαίνει σε τόσους ανθρώπους

Το μοτίβο αυτό είναι εξαιρετικά συχνό. Η κουλτούρα της δίαιτας, τα γεμάτα προγράμματα, ο κακός ύπνος και το φαγητό μπροστά σε οθόνες οδηγούν το σώμα να ζητά ενέργεια με ένταση, συνήθως το βράδυ.

Πότε να υποψιαστείτε ότι δεν φταίει η θέλησή σας

Καταναλώνετε λιγότερες από 800–1.000 θερμίδες πριν το δείπνο

Μένουν 5+ ώρες μεταξύ των γευμάτων

Το βραδινό φαγητό μοιάζει επείγον

Τρώτε χωρίς πραγματική απόλαυση

Έχετε ιστορικό δίαιτας ή περιορισμών

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Πρωινό με 20–30 γρ. πρωτεΐνης

Ισορροπημένο μεσημεριανό

Σνακ κάθε 4–5 ώρες

Συνειδητό, όχι παρορμητικό, βραδινό σνακ

Τελικό συμπέρασμα

Αν νιώθετε ότι «χάνετε τον έλεγχο» το βράδυ, το πιθανότερο είναι ότι το σώμα σας πεινάει. Η λύση δεν βρίσκεται στην αυστηρότητα, αλλά στη σωστή τροφοδότηση νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Όταν η πείνα καλύπτεται, το φαγητό παύει να είναι επείγον και γίνεται επιλογή.