Ανακοινώθηκαν λεπτομερή θετικά αποτελέσματα από δύο μελέτες Φάσης 3 (BE HEARD I και BE HEARD II) που αξιολογούσαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της μπιμεκιζουμάμπης στη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (HS). Τα δεδομένα από τις δύο μελέτες έδειξαν ότι η μπιμεκιζουμάμπη πέτυχε στατιστικά σημαντικές και σταθερές κλινικά ουσιαστικές βελτιώσεις των σημείων και των συμπτωμάτων της HS, έναντι του εικονικού φαρμάκου, την εβδομάδα 16, οι οποίες διατηρήθηκαν έως την εβδομάδα 48.1,± H κλινική ανταπόκριση στη μπιμεκιζουμάμπη παρατηρήθηκε από την πρώτη δόση και ορισμένοι ασθενείς πέτυχαν HiSCR50 την τέταρτη εβδομάδα.1 Τα νέα αυτά δεδομένα παρουσιάστηκαν σήμερα σε έκτακτη σύντομη παρουσίαση στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου 2023 της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD) που πραγματοποιείται στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ από τις 17 έως τις 22 Μαρτίου.

«Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα είναι μια χρόνια, εξουθενωτική, φλεγμονώδης δερματική νόσος, για την οποία σήμερα διατίθεται μόνο μία εγκεκριμένη θεραπεία, δήλωσε η κύρια ερευνήτρια, Alexa B. Kimball, MD, MPH, Beth Israel Deaconess Medical Center και Καθηγήτρια Δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, Βοστόνη, MA, ΗΠΑ. «Η αντιμετώπιση μέτριων έως σοβαρών περιστατικών με μπιμεκιζουμάμπη έδωσε ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε μελέτες Φάσης 3, με διατήρηση της βελτίωσης μετά από ένα έτος.»

Οι δύο μελέτες (n=505 στην BE HEARD I και n=509 στην BE HEARD II) αξιολόγησαν δύο δοσολογικά σχήματα της μπιμεκιζουμάμπης (320 mg κάθε δύο εβδομάδες [Q2W] και 320 mg κάθε τέσσερις εβδομάδες [Q4W]), έναντι εικονικού φαρμάκου στην περίοδο αρχικής θεραπείας διάρκειας 16 εβδομάδων και στην περίοδο της θεραπείας συντήρησης διάρκειας 32 εβδομάδων.1 Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο AAD 2023 δείχνουν ότι:

Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των ασθενών που έλαβαν μπιμεκιζουμάμπη (Q2W) πέτυχαν HiSCR50, το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, την εβδομάδα 16, έναντι του εικονικού φαρμάκου, στην BE HEARD I και στην BE HEARD II (47,8% έναντι 28,7% [p=0,006] και 52,0% έναντι 32,2% [p=0,003], αντιστοίχως).1

Το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν HiSCR50 την εβδομάδα 16 ήταν μεγαλύτερο με τη μπιμεκιζουμάμπη (Q4W) από ότι με το εικονικό φάρμακο στην BE HEARD I και στην BE HEARD II, ενώ στατιστική σημαντικότητα επιτεύχθηκε στην BE HEARD II (45,3% έναντι 28,7% [p=0,030] και 53,8% έναντι 32,2% [p=0,004], αντιστοίχως).1

Οι ασθενείς που έλαβαν μπιμεκιζουμάμπη πέτυχαν βαθιά επίπεδα κλινικής ανταπόκρισης και το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν HiSCR75, ένα βασικό δευτερεύον καταληκτικό σημείο, την εβδομάδα 16 ήταν μεγαλύτερο από ό,τι με το εικονικό φάρμακο, ενώ στατιστική σημαντικότητα επιτεύχθηκε στην BE HEARD II και με τα δύο δοσολογικά σχήματα και στην BE HEARD I με το σχήμα Q2W.1

Οι ασθενείς που έλαβαν μπιμεκιζουμάμπη παρουσίασαν βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (μεταβολή του δερματολογικού δείκτη ποιότητας ζωής από την έναρξη της μελέτης) έναντι του εικονικού φαρμάκου την εβδομάδα 16 (BE HEARD I και BE HEARD II, Q2W και Q4W).1

Οι κλινικές ανταποκρίσεις (HiSCR50 και HiSCR75) διατηρήθηκαν με τη συνεχή θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη – πάνω από 75% των ασθενών πέτυχαν HiSCR50 και πάνω από 55% πέτυχαν HiSCR75 την εβδομάδα 48 (ανάλυση παρατηρηθέντων περιστατικών, BE HEARD I και BE HEARD II, Q2W και Q4W).1

«Σήμερα, στο μεγαλύτερο δερματολογικό συνέδριο του έτους, παρουσιάσαμε δεδομένα 48 εβδομάδων από το πρόγραμμα μελέτης Φάσης 3 για τη μπιμεκιζουμάμπη στη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα Φάσης 3 αναδεικνύουν τις ουσιαστικές κλινικές εκβάσεις που επιτεύχθηκαν με τη στόχευση της IL-17F επιπρόσθετα στην IL-17A», δήλωσε ο Emmanuel Caeymaex, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Τμήμα Ανοσολογίας , και Επικεφαλής της UCB στις ΗΠΑ. «Τώρα εστιάζουμε στα επόμενα βήματα με την υποβολή αιτήσεων έγκρισης της μπιμεκιζουμάμπης για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα παγκοσμίως αργότερα μέσα στο έτος.»

Το προφίλ ασφάλειας της μπιμεκιζουμάμπης στην BE HEARD I και στην BE HEARD II συμφωνούσε με προηγούμενες μελέτες, χωρίς να παρατηρηθούν νέα σήματα ως προς την ασφάλεια.1 Τα συχνότερα (συχνότητα >5%) εμφανιζόμενα κατά τη θεραπεία ανεπιθύμητα συμβάντα με τη μπιμεκιζουμάμπη σε διάστημα 16 εβδομάδων ήταν ιδρωταδενίτιδα (7,2% στην BE HEARD I και 8,8% στην BE HEARD II), στοματική καντιντίαση (4,4% στην BE HEARD I και 6,7% στην BE HEARD II), κεφαλαλγία (7,0% στην BE HEARD I και 5,8% στην BE HEARD II) και διάρροια (7,0% στην BE HEARD I και 5,3% στην BE HEARD II).1

Ξεκινώντας από το τρίτο τρίμηνο του 2023 αναμένεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων προς έγκριση της μπιμεκιζουμάμπης για τη μέτρια έως σοβαρή HS σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις ΗΠΑ, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μπιμεκιζουμάμπης δεν έχουν τεκμηριωθεί για καμία ένδειξη και η μπιμεκιζουμάμπη δεν έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μεγάλη Βρετανία, η μπιμεκιζουμάμπη είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία., Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μπιμεκιζουμάμπης στην HS βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε αυτήν την ένδειξη από καμία ρυθμιστική αρχή του κόσμου.

± Ανάλυση παρατηρηθέντων περιστατικών.

Σχετικά με την BE HEARD I και την BE HEARD II

Η BE HEARD I είναι μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική, Φάσης 3 μελέτη που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της μπιμεκιζουμάμπης σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (HS). Στην BE HEARD I εντάχθηκαν 505 συμμετέχοντες με διάγνωση μέτριας έως σοβαρής HS. 1

Η BE HEARD II είναι μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική, Φάσης 3 μελέτη που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της μπιμεκιζουμάμπης σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή HS. Στην BE HEARD II εντάχθηκαν 509 συμμετέχοντες με διάγνωση μέτριας έως σοβαρής HS.1

Οι BE HEARD I και II περιλάμβαναν διπλά τυφλές περιόδους αρχικής θεραπείας διάρκειας 16 εβδομάδων και θεραπείας συντήρησης διάρκειας 32 εβδομάδων. Συμμετέχοντες με μέτρια έως σοβαρή HS τυχαιοποιήθηκαν με αναλογία 2:2:2:1 για να λάβουν (αρχική θεραπεία/θεραπεία συντήρησης) μπιμεκιζουμάμπη 320 mg κάθε 2 εβδομάδες (Q2W)/Q2W, μπιμεκιζουμάμπη Q2W/Q4W, μπιμεκιζουμάμπη Q4W/Q4W, εικονικό φάρμακο/μπιμεκιζουμάμπη Q2W. Έως την εβδομάδα 16, τα σκέλη μπιμεκιζουμάμπης Q2W/Q2W και μπιμεκιζουμάμπης Q2W/Q4W συνδυάζονταν σε ένα σκέλος μπιμεκιζουμάμπης Q2W.1

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο και στις δύο μελέτες ήταν η ανταπόκριση HiSCR50 την εβδομάδα 16.1 Ένα από τα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά ήταν η ανταπόκριση HiSCR75 την εβδομάδα 16.1 Η ανταπόκριση HiSCR50 και η ανταπόκριση HiSCR75 ορίζονται ως τουλάχιστον 50% ή 75% μείωση του συνολικού αριθμού αποστημάτων και φλεγμονωδών οζιδίων, σε σχέση με την έναρξη της μελέτης, χωρίς αύξηση του αριθμού των αποστημάτων ή των παροχετευτικών συριγγίων από την έναρξη της μελέτης.,

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μελέτη, επισκεφτείτε τη BE HEARD I στον ιστότοπο clinicaltrials.gov. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μελέτη, επισκεφτείτε τη BE HEARD II στον ιστότοπο clinicaltrials.gov.4,5

Σχετικά με τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα

Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (HS) είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα, επώδυνη και εξουθενωτική φλεγμονώδης νόσος του δέρματος., Τα κύρια συμπτώματα είναι οζίδια, αποστήματα και συρίγγια (κανάλια που οδηγούν έξω από το δέρμα) που παροχετεύουν πύον, που εμφανίζονται συνήθως στις μασχάλες, στη βουβωνική χώρα και στους γλουτούς.6,7 Τα άτομα με HS εμφανίζουν εξάρσεις της νόσου, καθώς και έντονο πόνο, που μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής.6,7

Η HS αναπτύσσεται κατά τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής και προσβάλλει περίπου το 1% του πληθυσμού στις περισσότερες χώρες που έχουν μελετηθεί.6,7 Περίπου το ένα τρίτο των ατόμων με HS έχουν οικογενειακό ιστορικό HS, ενώ παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία, μπορούν επίσης να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην κλινική πορεία της HS.

Τα συμπτώματα του πόνου, των εκκρίσεων και των ουλών δεν προκαλούν μόνο σωματική επιβάρυνση. Τα άτομα με HS βιώνουν επίσης στιγματισμό: ανησυχούν ή βιώνουν άμεσα αρνητική στάση και αντιδράσεις από την κοινωνία εξαιτίας των συμπτωμάτων τους. Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να οδηγήσουν σε αίσθημα ντροπής, κοινωνική απομόνωση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και διαταραχή της σεξουαλικής ζωής και να επηρεάσουν όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των διαπροσωπικών σχέσεων, της εκπαίδευσης και της εργασίας.6,8

Σχετικά με τη μπιμεκιζουμάμπη

Η μπιμεκιζουμάμπη είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1 το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει εκλεκτικά τόσο την ιντερλευκίνη 17A (IL-17A) όσο και την ιντερλευκίνη 17F (IL-17F), δύο βασικές κυτταροκίνες που καθοδηγούν τις φλεγμονώδεις διεργασίες.9.2, Τον Αύγουστο του 2021, η μπιμεκιζουμάμπη εγκρίθηκε αρχικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)/στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στη Μεγάλη Βρετανία, για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.2,3 Οι πληροφορίες της επισήμανσης μπορεί να διαφέρουν σε άλλες χώρες στις οποίες έχει εγκριθεί η μπιμεκιζουμάμπη. Ελέγξτε τις τοπικές πληροφορίες συνταγογράφησης. Στις ΗΠΑ, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μπιμεκιζουμάμπης δεν έχουν τεκμηριωθεί για καμία ένδειξη και η μπιμεκιζουμάμπη δεν έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ.

Σχετικά με το BIMZELX® (μπιμεκιζουμάμπη) στην ΕΕ/στον ΕΟΧ

Στην ΕΕ/στον ΕΟΧ, το BIMZELX® ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.2

BIMZELX® (μπιμεκιζουμάμπη) Σημαντικές Πληροφορίες Ασφάλειας για την Ψωρίαση στην ΕΕ/τον ΕΟΧ

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με τη μπιμεκιζουμάμπη ήταν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (14,5%) (πιο συχνά ρινοφαρυγγίτιδα) και στοματική καντιντίαση (7,3%). Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥1/100 έως <1/10) ήταν η στοματική καντιντίαση, οι δερματοφυτικές λοιμώξεις, οι λοιμώξεις των ώτων, οι λοιμώξεις απλού έρπητα, η στοματοφαρυγγική καντιντίαση, η γαστρεντερίτιδα, η θυλακίτιδα, η κεφαλαλγία, η δερματίτιδα και το έκζεμα, η ακμή, οι αντιδράσεις στο σημείο ένεσης και η κόπωση. Οι ηλικιωμένοι είναι ίσως πιθανότερο να παρουσιάσουν ορισμένες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, όπως στοματική καντιντίαση, δερματίτιδα και έκζεμα όταν χρησιμοποιούν μπιμεκιζουμάμπη.

Η μπιμεκιζουμάμπη αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα και σε ασθενείς με κλινικά σημαντικές ενεργές λοιμώξεις (π.χ. ενεργή φυματίωση).

Η μπιμεκιζουμάμπη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων. Η θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με οποιαδήποτε κλινικά σημαντική ενεργή λοίμωξη. Στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη θα πρέπει να δίδονται οδηγίες προκειμένου να ζητήσουν ιατρική συμβουλή, εάν εμφανιστούν σημεία ή συμπτώματα ενδεικτικά λοίμωξης. Πριν από την έναρξη της θεραπείας με μπιμεκιζουμάμπη, οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογηθούν για λοίμωξη από φυματίωση (ΤΒ). Η μπιμεκιζουμάμπη δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργό ΤΒ και οι ασθενείς που λαμβάνουν μπιμεκιζουμάμπη θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα ενεργού TB.

Έχουν αναφερθεί νέα περιστατικά ή περιστατικά εξάρσεων φλεγμονώδους νόσου του εντέρου με την μπιμεκιζουμάμπη. Η μπιμεκιζουμάμπη δεν συνιστάται σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Εάν ένας ασθενής αναπτύξει σημεία και συμπτώματα φλεγμονώδους νόσου του εντέρου ή παρουσιάσει έξαρση προϋπάρχουσας φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, η χορήγηση της μπιμεκιζουμάμπης θα πρέπει να διακοπεί και να ξεκινήσει η κατάλληλη ιατρική αντιμετώπιση. Έχουν παρατηρηθεί σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων αναφυλακτικών αντιδράσεων, με τους αναστολείς IL-17. Εάν εμφανιστεί σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας, η χορήγηση της μπιμεκιζουμάμπης θα πρέπει να διακοπεί αμέσως και να ξεκινήσει κατάλληλη θεραπεία.

Δεν θα πρέπει να χορηγούνται ζώντα εμβόλια σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη.

Συμβουλευτείτε την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος σχετικά με άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, τις πλήρεις πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συνταγογράφηση. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bimzelx-epar-product-information_en.pdf

Ημερομηνία αναθεώρησης της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος στην ΕΕ: Δεκέμβριος 2022.

Τελευταία πρόσβαση: Μάρτιος 2023.