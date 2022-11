Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου του Μαστού στις 25 Οκτωβρίου, η Pfizer Hellas φωταγώγησε τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα με ροζ χρώμα, που έχει καθιερωθεί για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού. Με αυτή τη συμβολική κίνηση η εταιρεία στήριξε και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, συμμετέχοντας ενεργά στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης.

Ο Καρκίνος του Μαστού είναι η συχνότερα εμφανιζόμενη κακοήθεια στις γυναίκες παγκοσμίως και αποτελεί για αυτές την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο1. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος και η έγκαιρη διάγνωση είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της νόσου ώστε να οδηγήσει στο βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα2.

Ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου, Επικεφαλής του τμήματος Ογκολογίας της Pfizer Hellas, ανέφερε: «Και φέτος στην Pfizer Hellas θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας στις ασθενείς που αγωνίζονται καθημερινά αλλά και να υπενθυμίσουμε σε όλους, γυναίκες και άνδρες, την αξία της πρόληψης και του τακτικού ελέγχου. Η φωταγώγηση του κτιρίου μας αποτελεί μια συμβολική κίνηση που εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο πρωτοβουλιών μας, καθώς για εμάς στη Pfizer δεν είναι μια μέρα το χρόνο, αφού για περισσότερα από 20 χρόνια υποστηρίζουμε τους ασθενείς με Καρκίνο του Μαστού για να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε τις ζωές τους. Ο Καρκίνος του Μαστού δεν είναι μόνο ‘‘γυναικεία υπόθεση’’ και μας αφορά όλους!»

