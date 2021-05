Εκπροσωπώντας την Tikun Europe σε εξειδικευμένο Webinar της Enterprise Greece, ο κ. Νίκος Μπέης, Διευθύνων Σύμβουλος της Tikun Europe, παρουσίασε την επένδυση της εταιρείας στην Ελλάδα, η οποία αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας τους παράγοντες που κάνουν την Ελλάδα ελκυστική για επενδύσεις στον κλάδο της φαρμακευτικής κάνναβης. Κατά τη διάρκεια του Webinar, o κ. Μπέης επεσήμανε σχετικά: «Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια αγορά φαρμακευτικής κάνναβης. Το κανονιστικό πλαίσιο καθώς και η πρόσφατη προσθήκη του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Η Tikun Europe, η μοναδική μέχρι σήμερα εταιρεία που ολοκληρώνει την επένδυσή της στην Ελλάδα, αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Tikun Olam Israel και τη μακρόχρονη εμπειρία κλινικών ερευνών, με στόχο να ηγηθεί της αναπτυσσόμενης αγοράς φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση της Ευρώπης».

Tο webinar με θέμα “Cannabis Investment: How Greece is Embracing the Opportunity and Leading the EU Market” διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), η αμερικανική δικηγορική εταιρεία Duane Morris και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Στο webinar παρουσιάστηκαν κυρίως οι ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ευρώπη με σημείο εκκίνησης την Ελλάδα.

Ο κλάδος της φαρμακευτικής κάνναβης εξελίσσεται ραγδαία με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς πρόκειται για μια αγορά που η ζήτηση είναι συνεχώς αυξανόμενη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2028 η αγορά προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ευρώπη θα ανέλθει στα 56 δισ. Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, διευκολύνεται η εξαγωγική διαδικασία αφού δίνεται η ευκαιρία σε ένα προϊόν φαρμακευτικής κάνναβης να κυκλοφορήσει στη χώρα εισαγωγής του με βάση απόφαση της αλλοδαπής αρμόδιας αρχής, χωρίς να είναι απαραίτητη και η έγκριση κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Επιπλέον, με τις νέες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διάθεση των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, υπό τον έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για την κάλυψη συνταγογραφημένων αναγκών ασθενών.

H Tikun Europe αξιοποιεί ήδη τα πλεονεκτήματα της χώρας και την τεχνογνωσία που διαθέτει, επενδύοντας στη δημιουργία υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής σε ιδιόκτητη έκταση 56.000μ2 στην Κόρινθο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021. Η εταιρεία θα εστιάσει στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια και τη βιομηχανική επεξεργασία των ανθών της κάνναβης, με στόχο την παραγωγή καινοτόμων και εξαιρετικά υψηλής ποιότητας προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, τα οποία θα αλλάξουν τη ζωή χιλιάδων ασθενών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη εξασφαλίζοντάς τους μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η επένδυση αυτή αναδεικνύει τη δυναμική που έχει η Ελλάδα να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο παραγωγής και μεταποίησης φαρμακευτικής, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να εξάγεται σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για την Tikun Olam

Η Tikun Olam είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης παγκοσμίως. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στο Ισραήλ το 2005 με την ίδρυση της Tikun Olam Israel και σήμερα θεωρείται εταιρεία ηγέτης στα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης με προϊόντα που έχουν βραβευθεί διεθνώς. Το όνομα Tikun είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα εμπορικά σήματα στη βιομηχανία φαρμακευτικής κάνναβης παγκοσμίως. Με πάνω από 15 χρόνια κλινικών και εργαστηριακών μελετών και μεγάλη βάση δεδομένων με περισσότερους από 30.000 ασθενείς παγκοσμίως, τα καινοτόμα προϊόντα της Tikun Olam προσφέρουν ανακούφιση και θεραπεία από σοβαρές παθήσεις όπως καρκίνος, πάρκινσον, νόσο του Crohn, αυτισμός, κ.α. με ασφάλεια και επιστημονικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Για την Tikun Europe

Η Tikun Europe, εταιρεία παραγωγής καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, ιδρύθηκε το 2018 στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία έχει λάβει άδεια εγκατάστασης πενταετούς διάρκειας για καλλιέργεια, εμπορία και μεταποίηση βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης, με όραμα την κεντρική διαχείριση της αγοράς της Ευρώπης.

Η Tikun Olam Israel παρέχει στην Tikun Europe το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός από τα πιο αξιόπιστα ονόματα στην παγκόσμια βιομηχανία φαρμακευτικής κάνναβης. Αξιοποιώντας αυτή την τεχνογνωσία, καθώς και την εμπειρία δεκαετιών, η Tikun Europe είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα. Έχει δημιουργήσει μια μονάδα παραγωγής με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σε ιδιόκτητη έκταση 56.000μ2 στην Κόρινθο, η οποία αναμένεται να εστιάσει στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια και τη βιομηχανική επεξεργασία των ανθών της κάνναβης, με στόχο την παραγωγή καινοτόμων και εξαιρετικά υψηλής ποιότητας προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.