Κορονοϊός: «Η μακρά νύχτα της Ουχάν», ντοκιμαντέρ από το επίκεντρο της επιδημίας

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Wuhan: The Long Night» που σημαίνει «Ουχάν: Η Μακρά Νύχτα» που κυκλοφόρησε στο κινεζικό δίκτυο Weibo, περιγράφει γλαφυρά την απομόνωση που έχει επιβληθεί στην κινεζική πόλη «επίκεντρο» του κορονοϊού μετά τις 23 Ιανουαρίου, με στόχο τον περιορισμό εξάπλωσης της επιδημίας.

Όπως αναφέρει το polygon.com, ο σκηνοθέτης Lan Bo πήγε στην Ουχάν για να γυρίσει ταινία, αλλά τα αυστηρά μέτρα τον ανάγκασαν να αλλάξει πλάνα καθώς εκείνος και το συνεργείο του τέθηκαν σε απομόνωση στην πόλη και αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους για να καταγράψουν τι συμβαίνει γύρω τους.

Το αποτέλεσμα ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε και στα δυτικά social media και προσφέρει μία εκ των έσω ματιά στην Ουχάν που είναι απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο.

Αν και η Ουχάν κατοικείται από εκατομμύρια κόσμο, οι εικόνες δείχνουν μια πόλη-φάντασμα, με ελάχιστους ανθρώπους να περπατάνε στους έρημους δρόμους.

Η κάμερα κινείται σε κεντρικά σημεία, λεωφόρους και γέφυρες, στις εισόδους και εξόδους της πόλης, όπου κανείς δεν κυκλοφορεί, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, ενώ η θέα ενός άντρα στο παράθυρο ενός διαμερίσματος σε μια ερημωμένη γειτονιά, να τραγουδάει «η γη μου κι εγώ» (My Motherland and Me), στέλνει το μήνυμα προς όλους τους κατοίκους της Ουχάν «να μην τα παρατήσουν, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία».

Δείτε το βίντεο: