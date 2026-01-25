Στην εντατική με βαριά πνευμονία παραμένει η Σία Κοσιώνη, καθώς προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο. Η ζωή της δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο σύμφωνα με τους γιατρούς του ιδιωτικού νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται, αλλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο για 15 ημέρες ακόμη, έστω και αν βγει από την εντατική.

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος

Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και επικίνδυνες για την υγεία ασθένειες, μερικές από τις οποίες είναι θανατηφόρες, ενώ αποτελεί μία από τις πιο κοινές αιτίες πρόκλησης της Πνευμονίας.

Οι πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις εκδηλώνονται πιο συχνά κατά το Χειμώνα και την αρχή της Άνοιξης, χρονικό διάστημα στο οποίο τα αναπνευστικά νοσήματα είναι σε έξαρση.

Ο πνευμονιόκοκκος μεταφέρεται μέσω μολυσμένων σταγονιδίων, για παράδειγμα με το βήχα ή το φτέρνισμα, καθώς και με την κοντινή επαφή και συνεύρεση με κάποιο άτομο που έχει μολυνθεί. Τα παιδιά κάτω των 2 ετών και οι ενήλικες άνω των 65 ετών είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν.

Οι λοιμώξεις που μπορεί να προκληθούν από τον πνευμονιόκοκκο περιλαμβάνουν τόσο διεισδυτικές λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα, η βακτηριαιμία και η βακτηριαιμική πνευμονία όσο και μη διεισδυτικές όπως η μέση ωτίτιδα (λοίμωξη του μέσου ωτός) και η πνευμονία.