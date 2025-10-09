Μια εξαιρετικά επικίνδυνη και ανατριχιαστική τάση, γνωστή ως «bluetoothing» ή «hotspotting», έχει σημάνει συναγερμό σε διεθνείς οργανισμούς υγείας, καθώς συνδέεται με εκτόξευση νέων κρουσμάτων HIV και άλλων σοβαρών λοιμώξεων.

Η πρακτική αυτή, που έχει εντοπιστεί κυρίως σε περιοχές όπως οι νήσοι Φίτζι, η Νότια Αφρική και τμήματα της Ασίας, περιλαμβάνει τη μετάδοση ναρκωτικών μέσω ανταλλαγής αίματος μεταξύ χρηστών, με την ίδια βελόνα.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο χρήσης ναρκωτικών, κατά τον οποίο ένας χρήστης εγχέει ουσία στο σώμα του, τραβάει πίσω λίγο από το «ναρκωμένο» αίμα του σε σύριγγα και το μεταφέρει σε άλλον χρήστη, ώστε να «μοιραστούν» την επήρεια.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται σε αλυσίδα, συχνά με την ίδια βελόνα, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών.

«Σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, είναι μια φθηνή μέθοδος για να «φτιαχτείς», αλλά με τεράστιες συνέπειες», δήλωσε στην nytimes ο καθηγητής Μπράιαν Ζανόνι του Πανεπιστημίου Έμορι, που μελετά τέτοια φαινόμενα στη Νότια Αφρική.

Η πρακτική του «bluetoothing» συνδέεται άμεσα με μεγάλο αριθμό νέων κρουσμάτων HIV, καθώς δεν πρόκειται απλώς για κοινή χρήση βελόνας αλλά για άμεση μετάγγιση αίματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο Μοχόμπο, επικεφαλής πρωτοβουλίας για νέους στο Λεσότο της Αφρικής, εξηγεί στον guardian: «Πολλά νέα παιδιά που δεν έχουν λεφτά για ναρκωτικά, καταφεύγουν σε αυτό τον τρόπο για να νιώσουν κάτι αλλά ρισκάρουν τη ζωή τους».

Πέρα από τον HIV, οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

Μετάδοση ηπατίτιδας B και C , που προσβάλλουν το ήπαρ και οδηγούν σε κίρρωση ή καρκίνο

, που προσβάλλουν το ήπαρ και οδηγούν σε κίρρωση ή καρκίνο Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις λόγω ασυμβατότητας ομάδων αίματος

λόγω ασυμβατότητας ομάδων αίματος Βακτηριακές λοιμώξεις, τόσο στο σημείο της ένεσης όσο και στο αίμα

Ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος για χρήστες μεθαμφεταμίνης, των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ιδιαίτερα εξασθενημένο.

Οι πρώτες αναφορές για το «bluetoothing» ήρθαν από την Τανζανία το 2010, με γυναίκες χρήστριες που ζούσαν σε πρόχειρα καταλύματα. Από τότε, το φαινόμενο επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της Αφρικής και των νήσων του Ειρηνικού, με περιστατικά να καταγράφονται ακόμη και στο Πακιστάν, όπου σύριγγες με αίμα πωλούνται στον δρόμο.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο Φίτζι, όπου σύμφωνα με τη fijitimes οι γιατροί δηλώνουν ότι δέχονται «επίθεση από όλες τις πλευρές» λόγω της εκτόξευσης των νέων κρουσμάτων HIV.

Τα ανησυχητικά στοιχεία από το Φίτζι

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι νέες διαγνώσεις HIV δεκαπλασιάστηκαν στο Φίτζι μεταξύ 2014 και 2024.

στο Φίτζι μεταξύ 2014 και 2024. Το υπουργείο Υγείας της χώρας συνέδεσε επίσημα την αύξηση με την πρακτική του «bluetoothing» τον Αύγουστο του 2024.

Το 2025 αναμένεται να καταγραφούν πάνω από 3.000 νέα κρούσματα , από μόλις 500 συνολικά το 2014.

, από μόλις 500 συνολικά το 2014. Το 48% των νέων περιπτώσεων αφορά μετάδοση μέσω ένεσης , κυρίως σε άτομα ηλικίας 15 έως 34 ετών .

, κυρίως σε άτομα ηλικίας . Έχουν αναφερθεί μολύνσεις ακόμα και σε 13χρονα παιδιά.

Ο υπουργός Υγείας της χώρας, Πενιόνι Ραβουνάουα, δήλωσε: «Πρόκειται για εθνική κρίση και η εξάπλωση δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης».

Η έξαρση του HIV στο Φίτζι συνοδεύεται από ανεπάρκεια βασικών υποδομών για πρόληψη και θεραπεία. Ο Ζοζέ Σόουζα-Σάντος, επικεφαλής του Pacific Regional Security Hub στη Νέα Ζηλανδία, προειδοποιεί:

«Δεν υπάρχουν αρκετοί νοσηλευτές, ούτε δυνατότητα πρόσβασης σε φάρμακα. Βλέπουμε την αρχή μιας χιονοστιβάδας».