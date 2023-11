Με την τρίτη ενότητα (Course 3) η οποία εμβάθυνε στα μυστικά της στρατηγικής ηγεσίας ολοκληρώθηκε το Board Practice & Directorship Development Program που αναπτύχθηκε από τη Σχολή Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice) του CEO Clubs Greece για το 2023. Το τελευταίο αυτό μέρος του ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος του Club για το έτος πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Νοεμβρίου στο ClubHouse, στη Μαρίνα του Φλοίσβου, παρουσία μελών του Club που είτε ήδη συμμετέχουν ενεργά σε Διοικητικά Συμβούλια είτε φιλοδοξούν να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές προς μία τέτοια κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ενότητας, οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας στρατηγικός ηγέτης σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ενδελεχή μελέτη διεθνών case studies, συζητήσεις, ανταλλαγή εμπειριών και στοχευμένο feedback, οι συμμετέχοντες εμπλούτισαν τις ικανότητές τους ως συνετοί, ευέλικτοι και ανθεκτικοί ηγέτες, εξετάζοντας παράλληλα θέματα όπως η αντιμετώπιση μεταβατικών περιόδων σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο, η αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων και δυναμικών στα ανώτερα κλιμάκια της εταιρικής πυραμίδας, η άμβλυνση των διαφορών μεταξύ στρατηγικών και λειτουργικών προτεραιοτήτων, η καλλιέργεια μίας επιχειρηματικής κουλτούρας που υποστηρίζει τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων (stakeholders), και η καθιέρωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού διαδοχής και ενός συστήματος διαρκούς ηγετικής ανάπτυξης.

Το ευρύτερο Board Practice Development Program για το 2023 στηρίχθηκε σε ένα τρίπτυχο ενοτήτων (courses), η καθεμία από τις οποίες ανέπτυξε μία διαφορετική πτυχή του ρόλου ενός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, προσφέροντας ενδελεχή γνώση και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους συμμετέχοντες CEOs μέλη του CEO Clubs Greece που επιδιώκουν να διευρύνουν την καριέρα τους τόσο την Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Διευθυντής του προγράμματος ήταν ο κ. Andrew Kakabadse, καθηγητής διακυβέρνησης και ηγεσίας στο Henley Business School, Πρόεδρος του Henley Directors’ Forum και επίτιμος καθηγητής στο Cranfield University, ενώ ο κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πέτρος Πετρόπουλος, διετέλεσε και αυτήν τη χρονιά Chairman Practitioner του προγράμματος.

Το συνολικό Board Practice Development Program εντάσσεται στις δράσεις της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice) του CEO Clubs Greece, που ιδρύθηκε το 2021, με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ελλήνων CEOs.

Τα προγράμματα αυτά, τα οποία προσφέρονται αποκλειστικά στα μέλη του CEO Clubs Greece, συνδυάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και έρευνα με πρακτικές γνώσεις και εφαρμογές από την τοπική αγορά και συνοδεύονται από αντίστοιχη πιστοποίηση (certification).

Πιο συγκεκριμένα, ομιλητές και εμπειρογνώμονες παγκοσμίου εμβέλειας πλαισιώνονται από κορυφαίους Έλληνες CEOs που λειτουργούν ως visiting practitioners και μοιράζονται με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους από την Ελληνική πραγματικότητα. Αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα του School of Leadership Practice εξελίχθηκε σε μία ακόμα πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία καθώς πλαισιώθηκε από ενδελεχή ανάλυση (assessment) των ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών του κάθε συμμετέχοντος και ατομικά coaching sessions μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών.

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τους συμμετέχοντες είναι η συνεργασία του School of Leadership Practice με τις παγκοσμίου εμβέλειας συμβουλευτικές εταιρείες KPMG και RSM; οι απόφοιτοι και των τριών εκπαιδευτικών ενοτήτων του Board Practice Development Program έχουν για πρώτη φορά πρόσβαση σε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν assessment του κάθε CEO ως πιθανό υποψήφιο σε θέσεις ΔΣ και αντίστοιχη καθοδήγηση για την βελτίωση της τοποθέτησής του (positioning) στην Ελληνική αγορά και προώθηση των υποψηφίων αυτών σε θέσεις ΔΣ που διαχειρίζονται η KPMG και η RSM, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην εταιρεία και σχετίζονται με τις απαιτήσεις και την διακυβέρνηση (governance) θέσεων ΔΣ στην Ελλάδα.

Ο συνολικός αριθμός αποφοίτων της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece ήδη ξεπερνά τους 40 CEOs, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικές ενότητες, ενώ 7 CEOs ολοκλήρωσαν ήδη και τις τρεις εκπαιδευτικές ενότητες του Board Practice Development Program.

«Τη χρονιά αυτή βάλαμε ένα μεγάλο στοίχημα με το πρόγραμμα που ανέπτυξε η Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του Club μας», σχολιάζει η κυρία Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Για πρώτη φορά συνδυάσαμε μεμονωμένες ενότητες υπό μία ευρύτερη θεματική, και εμπλουτίσαμε την παραδοσιακή εκπαιδευτική εμπειρία όχι μόνο μέσω των καινοτόμων πρακτικών που εφαρμόζει ούτως ή άλλως η Σχολή μας, αλλά κυρίως συνδέοντας ακόμα περισσότερο την ακαδημαϊκή θεωρία με την αγορά, τις γνώσεις δηλαδή που αποκτά κανείς μέσα σε μία αίθουσα με την εφαρμογή τους στην πράξη και τη δυνατότητα χρήσης τους για προσωπική επαγγελματική εξέλιξη. Με χαρά διαπιστώσαμε ότι το στοίχημα αυτό πέτυχε, καθώς το διευρυμένο μας πρόγραμμα έγινε ιδιαίτερα αγαπητό από τα μέλη μας, δίνοντάς μας ώθηση και έμπνευση για τις μελλοντικές μας πρωτοβουλίες, όπως, άλλωστε, προβλέπει η ευρύτερη διαδικασία συν-δημιουργίας που συντελείται στον οργανισμό μας, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της ηγεσίας στη χώρα μας και στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς μας σε διεθνές επίπεδο.»

Σχετικά με το CEO Clubs Greece: Το CEO Clubs Greece ιδρύθηκε το 2009 ως παράρτημα του CEO Clubs Int’l, ενός από τα μεγαλύτερα business clubs παγκοσμίως. Mετά από 14 χρόνια δράσης, το CEO Clubs Greece αναγνωρίζεται πλέον ως το πιο προοδευτικό Club επιτυχημένων CEOs και επιχειρηματιών στη χώρα μας – μια δυνατή φωνή για την ηγεσία της νέας εποχής. Σκοπός του CEO Clubs Greece είναι να προάγει τη ζωή των μελών του, ενισχύοντας τη γνώση, την ουσιαστική δικτύωση, την εξωστρέφεια και να τους εμπνεύσει να επανεξετάσουν, να αναθεωρήσουν και να συν δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον τόσο για τις ομάδες τους και τους οργανισμούς τους, όσο και για το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα απαριθμεί πλέον των 150 μελών, με το σύνολο του τζίρου των εταιρειών που εκπροσωπούν να ξεπερνά το 4,5 % του ΑΕΠ της χώρας. Το CEO Clubs Greece συμμετέχει επίσης στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) και δεσμεύεται από τις οικουμενικές αρχές του για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Σχετικά με την KPMG: Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι εταιρείες μέλη της KPMG International Limited («KPMG International») δραστηριοποιούνται και παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες με την επωνυμία «KPMG». Ο όρος «KPMG» μπορεί να αναφέρεται σε ξεχωριστές εταιρείες μέλη του οργανισμού της KPMG ή σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη ταυτόχρονα. Οι εταιρείες της KPMG δραστηριοποιούνται σε 143 χώρες και περιοχές, ενώ απασχολούν στις εταιρείες-μέλη παγκοσμίως περισσότερους από 265 000 συνεταίρους και εργαζομένους. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι μια νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια. Κάθε εταιρεία-μέλος της KPMG είναι υπεύθυνη για τις δικές της υποχρεώσεις και ευθύνες. H KPMG International Limited είναι ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. H KPMG International Limited και οι σχετικές με αυτή οντότητες δεν παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή μας μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα home.kpmg/governanceΣχετικά με την RSM: Η RSM είναι το 6ο μεγαλύτερο δίκτυο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, με 860 γραφεία σε 120 χώρες, και περισσότερα από 48.000 στελέχη διεθνώς. Οι εταιρίες – μέλη διέπονται από ένα κοινό όραμα παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο στους πελάτες των χωρών τους όσο και στους διεθνείς πελάτες του δικτύου της RSM, μέσω των οποίων επιθυμούν να κάνουν πράξη τον σκοπό της εταιρίας “Instilling Confidence in a World of Change”. Η RSM Ελλάδος, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες την καθιστούν ως βασικό συνεργάτη των πελατών της στην αναπτυξιακή τους πορεία και περιλαμβάνουν Υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών, Υπηρεσίες Λογιστικών και Φοροτεχνικών Συμβουλών, Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής και Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχουν, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Κινδύνου, Συναλλακτικές Υπηρεσίες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Επιλογής Στελεχών, Υπηρεσίες Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, καθώς και Υπηρεσίες Εργατικών και Ασφαλιστικών Συμβουλών. Τα στελέχη μας έχουν περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους, όπως των τραπεζών, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των τροφίμων, της υγείας με παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η RSM είναι μέλος του “Forum of Firms”. Ο σκοπός του Forum αυτού είναι η προώθηση προτύπων υψηλής ποιότητας οικονομικών και ελεγκτικών πρακτικών διεθνώς.