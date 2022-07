Η Roche Hellas ήταν Χρυσός Χορηγός της 26ης Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του ECONOMIST με την Ελληνική Κυβέρνηση “Antitheses, transformations, achievements in a changing world”, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 5-7 Ιουλίου 2022.

Επιπλέον, ο κ. Ezat Azem, Γενικός Διευθυντής της Roche Hellas, συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «GENERATING VALUE THROUGH INNOVATION», στο οποίο συμμετείχανεπίσης οι κ.κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, LSE. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Alasdair Ross, countries editor, The Economist – The World Ahead.

GENERATING VALUE THROUGH INNOVATION

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Ως “game changer” χαρακτήρισε τη διαλειτουργικότητα και την ψηφιοποίηση των συναλλαγών του πολίτη με το κράτος ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. «Η κρίση έφερε ανατροπές στη ζωή των πολιτών, στην κυβέρνηση και στις επιχειρήσεις και αυτό απαιτούσε γρήγορες και καινοτόμους λύσεις». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αναγνωστόπουλος τόνισε πως η κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα και δημιούργησε το gov.gr, το οποίο προσφέρει 1.400 ενιαίες υπηρεσίες στους πολίτες, ενώ έδωσε έμφαση στο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, κάτι που –όπως είπε– πρότεινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Η διαλειτουργικότητα ήταν η λέξη κλειδί (…) Οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται με αυτόματο τρόπο, ενώ πέρυσι είχαμε 500 εκατομμύρια διαλειτουργικές συναλλαγές», σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Ezat Azem, γενικός διευθυντής, Roche Hellas

Ο γενικός διευθυντής της Roche Hellas Ezat Azem από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου του Economist αναφέρθηκε στην ανάπτυξη και την παροχή λύσεων εξατομικευμένης φροντίδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης των προσωπικών δεδομένων των ασθενών για την ιατρική καινοτομία, την πολιτική υγείας και τους ασθενείς.

«Οφείλω να πω ότι τα τελευταία 3 χρόνια η ψηφιοποίηση του κρατικού μηχανισμού ήταν εντυπωσιακά γρήγορη και θα ήθελα να δω την ίδια ανάπτυξη και στον τομέα της υγείας», σημείωσε ο κ. Azem. Παράλληλα, αναφερόμενος στην εξατομικευμένη φροντίδα, ο κ. Azem τόνισε πως «όταν έχεις μεγάλες βάσεις δεδομένων, μπορείς να ανακαλύψεις ακόμη και νέα θεραπευτικά μονοπάτια (…) Αν θέλουμε να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο στην υγεία και να της αποδώσουμε έναν πραγματικά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα πρέπει να προβούμε σε ριζικές αλλαγές όπως η συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων, τόσο για τις κλινικές αποφάσεις όσο και για τις αποφάσεις αποζημίωσης, και να δώσουμε τη δυνατότητα στον ασθενή να λάβει τη θεραπεία ακόμα και στο σπίτι του. Χρειαζόμαστε εξατομίκευση και όχι την ίδια προσέγγιση για όλους, ώστε να βελτιστοποίησουμε τις εκβάσεις των ασθενών αλλά και τη βιωσιμότητα του ίδιου του συστήματος υγείας», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής της Roche Hellas κατά την τοποθέτησή του.

Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, LSE

Την ανάγκη δημιουργίας μιας παγκόσμιας συνθήκης υγείας επεσήμανε σε τοποθέτησή του στο συνέδριο του Economist ο καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας του LSE Ηλίας Μόσιαλος, τονίζοντας πως είναι βαρύνουσας σημασίας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το πώς θα αντιδρούμε σε περιπτώσεις προβλημάτων. Όπως είπε «χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ενοποιώντας την παροχή υπηρεσιών υγείας με τον φαρμακευτικό τομέα, την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια υγεία, ενώ θα πρέπει να εμπλακεί ο ανθρώπινος και ο τεχνολογικός παράγοντας στις θεραπείες.

Αναφερόμενος στον «χάρτη» των πολιτικών υγείας που εφαρμόζονται παγκοσμίως, ο κ. Μόσιαλος, τόνισε πως η Παγκόσμια Τράπεζα δημιουργεί ένα mega fund για την αντιμετώπιση πανδημιών, οι G20 προτείνουν ένα Συμβούλιο Οικονομικών και Υγείας για να δημιουργήσει μια ανταπόκριση σε θέματα υγείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΗΠΑ προτείνουν αλλαγές στα εθνικά συστήματα υγείας. «Δεν ξέρουμε σε ποιον βαθμό οι χώρες που ανήκουν στον ΠΟΥ μπορούν να σκεφτούν ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπορούν να παρεμβαίνουν στις εθνικές τους πολιτικές», σημείωσε και υπογράμμισε πως θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός.