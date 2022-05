Ο σουηδικός όμιλος Fenix Outdoor, παρουσιάζει τις καλοκαιρινές συλλογές των κορυφαίων brands ρουχισμού και εξοπλισμού για δραστηριότητες στη φύση Fjällräven, Hanwag, Primus και Royal Robbins: Premium & ανθεκτικός ρουχισμός, υποδήματα υψηλής ποιότητας και εξοπλισμός, που καλύπτουν κάθε ανάγκη για τις αποδράσεις στη φύση.

Στην καλοκαιρινή συλλογή της Fjällräven, της πρωτοπόρου μάρκας ρουχισμού και εξοπλισμού για δραστηριότητες στη φύση, δίνεται έμφαση στη λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα των ρούχων με πρωταγωνιστές το γυναικείο κολάν Abisko Trekking Pro από ανακυκλωμένο πολυεστέρα και το υλικό Condura και το πρωτοποριακό, ανδρικό παντελόνι πεζοπορίας Keb Agile, ειδικά σχεδιασμένο για τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Επίσης, η σειρά Vardag εμπλουτίζεται με νέα κομμάτια, όπως τα ελαφριά fleece πουλόβερ, ιδανικά για τα δροσερά βράδια του καλοκαιριού.

Για τους λάτρεις των εμβληματικών Kånken backpacks, η ποικιλία επιλογών διευρύνεται με τη νέα limited-edition Kånken Art 2022, που δημιουργήθηκε για ακόμη μία χρονιά για την ενίσχυση της προσπάθειας προστασίας της αρκτικής αλεπούς σε συνεργασία με τη Σουηδή καλλιτέχνη, Tekla Everina Severin και την mini εκδοχή της Kånken-Me, που μπορεί να σχεδιάσει κανείς μόνος του online.

Η Hanwag, καινοτόμος μάρκα υποδημάτων για δραστηριότητες στη φύση, παρουσιάζει το νέο μοντέλο Hanwag Bluerdige σε δύο διαφορετικές εκδοχές, που είναι ιδανικές για πεζοπορία σε κάθε μονοπάτι, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα, αντοχή και άνεση με χρήση βιώσιμων υλικών, όπως η 100% PFC-free Eco-Shell μεμβράνη της. Μία ακόμη προσθήκη στη νέα συλλογή, είναι τα ελαφριά μποτάκια ορειβασίας Hanwag Makra Light με αδιάβροχη Gore-Tex μεμβράνη και πρωτοποριακό σύστημα δεσίματος των κορδονιών, που μπορούν να προσαρμοστούν, ιδανικά για ελευθερία κινήσεων σε βραχώδη μονοπάτια, καθώς και τα μποτάκια Hanwag Travi από εύκαμπτο δέρμα γιακ, που ενδείκνυνται για σύντομες πεζοπορίες και περιπέτειες στη φύση.

Η Primus, που προσφέρει εύρος επιλογών συσκευών και σκευών για μαγειρική στη φύση, παρουσιάζει τις νέες ανοξείδωτες στόφες «Alika» και «Moya» με στόχο να φέρει τους λάτρεις της φύσης πιο κοντά, διευκολύνοντας τη μαγειρική σε αυτή, καθώς και τα ποτήρια της σειράς Fritid για on the go χρήση, στη φύση και όχι μόνο.

H Royal Robbins, προτείνει για ακόμη μία σεζόν εύρος επιλογών για τη φύση και την πόλη σε ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, προσαρμόζοντας κλασσικά κομμάτια της στις σύγχρονες ανάγκες με έμφαση στη βιωσιμότητα. Ξεχωρίζουν τα πουκάμισα της σειράς Expedition, με προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, το ελαφρύ και αδιάβροχο πανωφόρι Switchform Lite, που μετατρέπεται εύκολα σε τσάντα και η σειρά Βug Barrier με ειδική τεχνολογία για την απομάκρυνση των εντόμων.

Πιστές στο όραμά τους να παρακινήσουν ακόμη περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν και να προστατεύουν τη φύση, οι 4 κορυφαίες Σουηδικές μάρκες αναζητούν και αναπτύσσουν συνεχώς νέες βιώσιμες λύσεις για τους λάτρεις της φύσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: fjallraven.com, hanwag.com, primusequipment.com, royalrobbins.com