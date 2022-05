O Όμιλος Vian – Vianex επέλεξε την Ελληνοαμερικανική Ένωση και το βραβευμένο πρόγραμμα Certificate in Digital Marketing, για την εκπαίδευση των στελεχών της γύρω από νέες τεχνολογίες, στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές στο digital marketing με ειδικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του.

Η εκπαίδευση στόχευε στην ενημέρωση σχετικά με νέες τάσεις marketing & επικοινωνίας στο διαδίκτυο για τον φαρμακευτικό κλάδο, ενώ η θεματολογία που αναπτύχθηκε αφορούσε στρατηγικές, τακτικές και εργαλεία digital marketing φαρμακευτικών εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν στελέχη των Εταιρειών VIAN και VIANEX, διευθύνσεων Marketing, Branding, Επικοινωνίας και Πωλήσεων.

Ομιλητές ήταν έμπειροι επαγγελματίες του κλάδου και εισηγητές του Certificate in Digital Marketing της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: Κωνσταντίνος Ανδρούτσος, CMO, RoiX και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Certificate in Digital Marketing της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δημήτρης Πεφάνης, Διευθυντής Οικονομικού και Επιχειρηματικού Περιεχομένου, Όμιλος DPG, Βίκυ Παρθένη, Advertising Director, Prime Applications, Βασίλης Σταθόπουλος, Director of Strategy & Content, Ad World Conference, Βίκυ Ντάλλας, CEO-9AM. Παράλληλα οι εισηγητές ανέφεραν πως ήταν εξαιρετικά ενθουσιασμένοι που εταιρείες όπως ο Όμιλος των Vian-Vianex επέλεξε το Certificate in Digital Marketing της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για την εκπαίδευση των στελεχών τους.

