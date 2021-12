Tο ειδυλλιακό μεσσηνιακό τοπίο και το πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course αποτέλεσαν πόλο έλξης στο 5ο Messinia Pro-Am, τη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη μέχρι σήμερα διοργάνωση του διεθνούς τουρνουά.

Το φετινό Messinia Pro-Am πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε τρία γήπεδα, στο The Dunes Course, στο The Bay Course, καθώς και στο International Olympic Academy Golf Course – ένα από τα δύο γήπεδα που είναι σχεδιασμένα από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters και θρύλο του Ryder Cup José María Olazábal- τα οποία θα λειτουργήσουν επίσημα τον Φεβρουάριο.

Τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι περισσότεροι από 200 ερασιτέχνες που συμμετείχαν στο τουρνουά, απόλαυσαν το αγαπημένο τους άθλημα εντός κι εκτός των γηπέδων, στο πλαίσιο ενός πλούσιου προγράμματος δραστηριοτήτων που ανέδειξαν την ιστορία, την κληρονομιά και τον πολιτισμό της Ελλάδας.

Ωστόσο, σε έναν παίκτη συγκεκριμένα, αυτή η εβδομάδα θα του μείνει αξέχαστη. Πρόκειται για τον ερασιτέχνη Adolf Bachlea, ο οποίος πέτυχε ‘hole-in-one’, μία και μοναδική βολή ακριβείας η οποία κατέληξε στην οπή- την πρώτη ημέρα των αγώνων, στο νέο International Olympic Academy Golf Course και τιμήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων από τον κ. Σπύρο Ζαννιά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Η ονομασία του νέου γηπέδου γκολφ, συμβολίζει τη σχέση του αθλήματος με τον Ολυμπισμό, καθώς πρόκειται για τις πλησιέστερες εγκαταστάσεις γκολφ στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, την Αρχαία Ολυμπία.

Στη φετινή διοργάνωση του Messinia Pro-Am συμμετείχε ο αριθμός ρεκόρ των 75 ομάδων, με τον επαγγελματία Vitor Lopes, μέλος του European Tour, να κατακτά την πρώτη θέση. Ο Lopes -μέλος της PGA Πορτογαλίας- κατέκτησε την κορυφή και καταφέρνοντας να ξεπεράσει τον Αυστριακό επαγγελματία Georg Schultes για μία βολή.

«Εγώ και η ομάδα μου απολαύσαμε το φανταστικό περιβάλλον εδώ στην Costa Navarino, τόσο εντός όσο και εκτός των γηπέδων γκολφ», δήλωσε ο Vitor Lopes. «Είναι απίστευτο ότι το νέο International Olympic Academy Golf Course στο Navarino Hills, άνοιξε ειδικά για το τουρνουά. Το γήπεδο είναι σίγουρα απαιτητικό, αλλά συνδυάζει μια υπέροχη τοποθεσία με εκπληκτική θέα, καθιστώντας το μοναδικό. Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε του χρόνου».

Ο Lopes τερμάτισε επιτυγχάνοντας σκορ 205, μόλις μια βολή μπροστά από τον Georg Schultes και τρεις βολές μακριά από τον Τούρκο επαγγελματία Ulas Karatas που τερμάτισε στην τρίτη θέση.

Το ομαδικό αγώνισμα κέρδισε η ομάδα Dooley (με τον επαγγελματία της PGA Αυστρίας Steve Dooley και τους ερασιτέχνες Claudia Stritecky, Gerhard Komarek και Julian Komarek), έπειτα από μία σκληρή μάχη με μόνο έναν πόντο διαφορά από τη δεύτερη θέση, επιτυγχάνοντας συνολικό σκορ 262 πόντων.

Το Messinia Pro-Am διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Confederation of Professional Golf (CPG) υπό την αιγίδα της PGA Ελλάδας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, με συμμετέχοντες από 20 χώρες.

Επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ διέμειναν στο πολυβραβευμένο The Westin Resort Costa Navarino και απόλαυσαν ένα πλούσιο πρόγραμμα με θεματικές βραδινές εκδηλώσεις.

Μεταξύ αυτών ήταν η καθιερωμένη πλέον βραδιά με φιλανθρωπικό χαρακτήρα για τα Παιδικά Χωριά SOS και μια λαμπερή τελετή απονομής βραβείων, με οικοδέσποινα την παρουσιάστρια του Sky Sports News Bela Shah και τον διάσημο παρουσιαστή Chris Hollins, η οποία περιλάμβανε μια παράσταση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση από τον Πέτρο Κούρτη, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν ωστόσο όταν η ομάδα Olazábal Design -υπεύθυνη για το σχεδιασμό των νέων γηπέδων στο Navarino Hills – πρόσφερε μια αναμνηστική τσάντα γκολφ και ένα σετ μπαστούνια, συμπεριλαμβανομένου αυτού που χρησιμοποίησε ο José María Olazábal κατά τη νίκη του το 1999 στο τουρνουά The Masters. Τα αντικείμενα θα εκτεθούν στο νέο clubhouse στο Navarino Hills.

Το 5ο Messinia Pro-Am ήταν το ιδανικό κλείσιμο για τη σεζόν του 2021, με τους λάτρεις του γκολφ να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το άνοιγμα και των τεσσάρων γηπέδων στις 20 Φεβρουαρίου 2022.

Επίσημος αερομεταφορέας του 5ου Messinia Pro-Amκαι φέτος ήταν η AEGEAN, μέλος της Star Alliance, της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας. Η Alpha Private Bank ήταν για μια ακόμη χρονιά σταθερός συνεργάτης και ασημένιος χορηγός του Messinia Pro-Am, ενώ η Vodafone Business ήταν χάλκινος χορηγός και απέδειξε για άλλη μια χρονιά ότι «μαζί μπορούμε». Διοργανωτής και ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am ήταν η Erasmus και η Hertz ήταν ο επίσημος συνεργάτης οδικών μετακινήσεων παρέχοντας ασφάλεια και άνεση.

Οι χορηγοί του φετινού Messinia Pro-Am συνέβαλαν καταλυτικά στη συνολική εμπειρία των καλεσμένων, προσφέροντάς τους γεύματα και ποτά σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Τα μπαρ ήταν πάντα γεμάτα από την Amvyx με Jose Cuervo, Glenfiddich, Nissos και Gancia. Οι αθλητές τροφοδοτήθηκαν εντός και εκτός γηπέδου με καφέ Costa Coffee, Amita Motion και αναψυκτικά Βίκος, ενώ το εστιατόριο Poseidonia, το The Wagon Bar και η ΣΙΑΜΠΗΣ πρόσφεραν νόστιμα και θρεπτικά φαγητά αλλά και ροφήματα και στα τρία γήπεδα γκολφ. Η Vourakis Jewellers φιλοτέχνησε για άλλη μια φορά τα μοναδικά βραβεία του Messinia Pro-Am.

Οι ημερομηνίες για το Messinia Pro-Am 2022 θα ανακοινωθούν σύντομα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε το messiniaproam.costanavarino.com