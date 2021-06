Η οικογένεια του Old Spice δεν σταματάει ποτέ να μεγαλώνει!Ο βασικός μας ambassador, Mustafa, έκανε γιο. Και τι γιο; Πολύ YO! Έτσι λοιπόν, ήρθε στην ζωή μας ο Keith και μαζί του έφερε νέα προϊόντα. Πλέον μπαμπάς και γιος θα μυρίζουν διαφορετικά. Τι και αν μοιάζουν στην όψη; Ο καθένας το άρωμά του. Τα νέα προϊόντα Old Spice Restart & Old Spice Ultra Defence ήρθαν για να τους διαφοροποιήσουν. Για κάθε τύπο άντρα που θέλει να νιώθει μοναδικός. Γιατί είναι ΜΑΝταστικά υπέροχο να σου αρέσουν διαφορετικά πράγματα. Τί περιμένεις; Δοκίμασε τα νέα προϊόντα Old Spice Restart & Old Spice Ultra Defence και ΜΑΝ, ΜΥΡΙΣΕ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ!

Old Spice Restart

Κάνε την διαφορά και μύρισε όπως σου αρέσει! Το απόλυτο σετ με προϊόντα Old Spice Restart (Αποσμητικό Spray, Αποσμητικό Stick & Αφρόλουτρο) είναι το κλειδί για την φρεσκάδα και το απόλυτο άρωμαν, μαν μου. Αναζωογονητικό άρωμα και με άψογη προστασία από την κακοσμία.

Old Spice Ultra Defence

Αναζητάς την πολυτέλεια ακόμα και στα προϊόντα περιποίησής σου; Ορίστε η ευκαιρία σου! Τα νέα Old Spice Ultra Defence (Αφρόλουτρο, Αποσμητικό & Αντιιδρωτικό Spray, Αποσμητικό & Αντιιδρωτικό Stick) ήρθαν να σου χαρίσουν την «δυναμική» που αναζητάς. Η απόλυτη άμυνά σου κατά του ιδρώτα, έχει υπέροχο άρωμα.

Εσύ επιλέγεις ποιο θα είναι το άρωΜΑΝ που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις! Διάλεξε αυτό που θα σε κάνει να μοσχοβολάς ΜΑΝταστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Μπορείς να ξεχωρίσεις. Είναι στο χέρι σου πια!