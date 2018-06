Σαν σήμερα

552: Ο Στρατός του Βυζαντίου, υπό τον Στρατηγό Ναρσή, ανακαταλαμβάνει τη Ρώμη, την οποία κατείχαν οι Γότθοι. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός πραγματοποιεί έτσι το όραμα της αποκαταστάσεως της Αυτοκρατορίας στην παλαιά της έκταση και αίγλη.

1850: Ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν.

1863: Αντιπροσωπεία της ελληνικής βουλής φτάνει στην Κοπεγχάγη και προσφέρει το ελληνικό στέμμα στον 18χρονο πρίγκιπα της Δανίας Γουλιέλμο Γεώργιο, τον μετέπειτα βασιλιά Γεώργιο Α'.

1923: Στη Διάσκεψη της Λωζάνης καθορίζονται οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ορίζεται το μέσο του ρου του ποταμού Έβρου. Η Άγκυρα ανακαλεί κάθε αντίρρηση για παραχώρηση του Καστελόριζου στην Ιταλία.

1925: Iδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία Chrysler

1929: Παραιτείται η κυβέρνηση Βενιζέλου, προκειμένου να ανασχηματισθεί.

1933: Σημειώνεται νέα δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο.

1942: Κατά τη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου, οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λέντις ως αντίποινα για τη δολοφονία του στρατηγού των SS, Reinhard Heydrich.

1944: «D-Day». Οι Σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Νορμανδία και αρχίζει η μεγάλη επίθεση, που θα κρίνει κατά πολύ τον τελικό νικητή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

1946: Ιδρύεται το ΒΑΑ και διοργανώνει το πρώτο Eπαγγελματικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Αμερικής.

1949: Νέος αρχιεπίσκοπος Αθηνών εκλέγεται ο μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων.

1963: Στο Ιράν, περισσότεροι από 30 μουσουλμάνοι θρησκευτικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Αγιατολάχ Χομεϊνί, συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια ταραχών που ξεσπούν στην Τεχεράνη και εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις.

1965:Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το (I Can't Get No) Satisfaction

1966: Σε πορεία διαμαρτυρίας στο Μισισιπή, πυροβολείται θανάσιμα από ελεύθερο σκοπευτή, ο Τζέιμς Μάρσαλ, ακτιβιστής και μεγάλος αγωνιστής για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

1969: Δραπετεύει από τις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου ο Αλέκος Παναγούλης. Ο Αλέκος Παναγούλης είχε σχεδιάσει την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Παπαδόπουλου την 13η Αυγούστου 1968 κοντά στη Βάρκιζα. Αποτυγχάνει και συλλαμβάνεται. Μετά από μερόνυχτα συνεχούς βασανισμού, οδηγείται ημιθανής στο νοσοκομείο και κατόπιν δικάζεται από το Στρατοδικείο στις 3 Νοεμβρίου 1968 και καταδικάζεται δις εις θάνατον, μαζί με άλλα μέλη της Εθνικής Αντίστασης, στις 17 Νοεμβρίου 1968 . Μεταφέρεται στην Αίγινα για την εκτέλεση η οποία όμως ματαιώθηκε χάρη στις πιέσεις της διεθνούς κοινότητας και αφού προσπάθησαν να πείσουν τον Παναγούλη να υπογράψει για να του δοθεί χάρη. Στις 25 Νοεμβρίου 1968 ο Παναγούλης μεταφέρθηκε από την Αίγινα στις Στρατιωτικές Φυλακές του Μπογιατίου όπου και του επιβλήθηκε η «ποινή του εντοιχισμού» όπως λέει ο ίδιος. Από εκεί δραπετεύει στις 5 Ιουνίου 1969, συλλαμβάνεται όμως εκ νέου και οδηγείται προσωρινά στο στρατόπεδο στου Γουδί για να μεταφερθεί μετά από ένα μήνα και πάλι στις φυλακές Μπογιατίου. Εκεί τον περιμένει η απομόνωση σε κελί που το έφτιαξαν ειδικά για τον Παναγούλη και ήταν σαν αντίγραφο τάφου. Επιχειρεί να δραπετεύσει αρκετές φορές ανεπιτυχώς. Γράφει ποιήματα ως διέξοδο. Συνεχίζει να γράφει ακόμα και όταν του κατάσχουν κάθε γραφική ύλη χρησιμοποιώντας για μελάνι το αίμα του και για χαρτί τους τοίχους του κελιού-τάφου του.

1971: Εκτοξεύεται στο διάστημα ο ρωσικός πύραυλος Σογιούζ 11.

1981: 800 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα του κόσμου, στο Μπιχάρ της Ινδίας.

1985: Εντοπίζεται και ξεθάβεται το σώμα του γιατρού των Ναζί, Τζόζεφ Μένγκελε. Γερμανός γιατρός του στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς Μπίρκεναου και διαβόητος ιδίως για τα πειράματα που έκανε με ανθρώπους, τα οποία οδηγούσαν συνήθως στον θάνατό τους. Έμεινε στην ιστορία ως ο Άγγελος του Θανάτου.

1987: Η Στέφι Γκραφ, 9 ημέρες πριν κλείσει τα 18, γίνεται η νεότερη παγκόσμια πρωταθλήτρια του Roland Garros με τη νίκη της στον τελικό επί της Μαρτίνα Ναβρατίλοβα με 6-4, 4-6, 8-6.

1990: Κυκλοφορεί η ποιτική συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη «Τα δημόσια και τα ιδιωτικά».

1991: 8 νεκροί, 128 τραυματίες και πολλές συλλήψεις είναι ο τραγικός απολογισμός των πανηγυρισμών για την πρώτη επιτυχία της Χιλής στο Κόπα Λιμπερταδόρες μετά τη νίκη της Colo Colo επί της Olimpia της Παραγουάης με 3-0 μπροστά σε 65.000 θεατές στο Σαντιάγο.

1992: Τιμάται η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια, η Καλλιρόη Παρέν, με τα αποκαλυπτήρια της προτομής της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

1994: Ο Κώστας Κουκοδήμος κάνει πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με 8.36 στα «Βενιζέλεια» στην Κρήτη.

1995: Η Νότια Αφρική καταργεί τη θανατική ποινή. Την ίδια εποχή πλήρες μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Παρευξείνιας Οικονομικής Συνεργασίας γίνεται η Ελλάδα.

1996: Οι δυο γιοι της Ντάρλι Ρουτιέρ, μαχαιρώνονται θανάσιμα. Αργότερα θα διαπιστωθεί ότι, τη δολοφονία διέπραξε η ίδια τους η μητέρα, στην οποία επιβάλλεται η θανατική ποινή. Τότε βγαίνει στον αέρα το πρώτο μουσικό τηλεοπτικό κανάλι στην Ελλάδα, το MAD TV.

1997: ΠΑΣΟΚ και ΝΔ καταθέτουν στη Βουλή τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση του Συντάγματος, με βασική διαφορά τον τρόπο εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.

1999: Η ελληνική ομάδα γυναικών 4x400μ κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:32.75 και τερματίζει πρώτη, με αποτέλεσμα η εθνική ομάδα στίβου γυναικών να ανέβει στην Super League για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Bruno Zauli, που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.

2002: Στο Λιβυκό πέλαγος ανάμεσα στην Κρήτη και τη Λιβύη ένα αστεροειδής εκρήγνυται στον αέρα. Η δύναμη της έκρηξης είναι όσο αυτή μιας μικρής ατομικής βόμβας.

Γεννήσεις

1436 - Ρεγιομοντάνος, Γερμανός μαθηματικός

1599 - Ντιέγκο Βελάσκεθ, Ισπανός ζωγράφος

1606 - Πιερ Κορνέιγ, Γάλλος δραματουργός

1622 - Κλοντ Ζαν Αλουέ, Γάλλος ιεραπόστολος και εξερευνητής

1756 - Τζον Τράμπουλ, Αμερικανός ζωγράφος

1799 - Αλεξάντερ Πούσκιν, Ρώσος λογοτέχνης

1850 - Καρλ Μπράουν, Γερμανός φυσικός και νομπελίστας

1857 - Αλεξάντρ Λιαπούνοφ, Ρώσος μαθηματικός

1862 - Χένρι Τζον Νιούμπολτ, Άγγλος συγγραφέας

1868 - Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ, Άγγλος εξερευνητής

1872 - Αλεξάνδρα, αυτοκράτειρα της Ρωσίας

1875 - Τόμας Μαν, Γερμανός συγγραφέας και νομπελίστας

1898 - Νινέτ ντε Βαλουά, Ιρλανδή χορεύτρια

1901 - Σουκάρνο, πρόεδρος της Ινδονησίας

1903 - Αράμ Χατσατούριαν, Αρμένιος συνθέτης

1906 - Μαξ Αυγούστος Ζορν, Γερμανός μαθηματικός

1907 - Μπιλ Ντίκεϊ, Αμερικανός μπεϊζμπολίστας

1918 - Έντουιντ Κρεμπς, Αμερικανός βιοχημικός και νομπελίστας

1933 - Χάινριχ Ρόρερ, Ελβετός φυσικός και νομπελίστας

1934 - Αλβέρτος Β', βασιλιάς του Βελγίου

1936 - Λίβαϊ Σταμπ, Αμερικανός μουσικός, μέλος των Four Tops

1939 - Λούις Αντριέσεν, Ολλανδός συνθέτης

1939 - Γκάρι Μποντς, Αμερικανός μουσικός

1943 - Ρίτσαρντ Σμόλεϊ, Αμερικανός χημικός και νομπελίστας

1949 – Γιάννης Μαντζουράκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1951 - Ανδρέας Μικρούτσικος, Έλληνας τραγουδοποιός και τηλεοπτικός παρουσιαστής

1951 – Μαριέττα Γιαννάκου, Ελληνίδα πολιτικός

1953 – Δημήτρης Αβραμόπουλος, Έλληνας πολιτικός

1956 - Μπγιορν Μποργκ, Σουηδός τενίστας

1960 - Στιβ Βάι, Αμερικανός μουσικός

1969 - Φερνάντο Ρεντόντο, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

1989 - Δημήτρης Κολαξίδης, ποδοσφαιριστής (Εθνικός Κατερίνης, εθνική νέων)

Θάνατοι

913 - Αλέξανδρος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου

1799 - Πάτρικ Χένρι, Αμερικανός επαναστάτης

1832 - Τζέρεμι Μπένθαμ, Άγγλος φιλόσοφος

1878 - Ρόμπερτ Στέρλινγκ, Σκοτσέζος εφευρέτης

1891 - Τζον Μακ Ντόναλντ, πρωθυπουργός του Καναδά

1943 - Παντελής Πουλιόπουλος, γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας

1946 - Γκέρχαρτ Χάουπτμαν, Γερμανός δραματουργός και νομπελίστας

1948 - Λουί Λυμιέρ, Γάλλος πρωτοπόρος του κινηματογράφου

1960 - Χρήστος Μάντικας, Έλληνας δρομέας, μορφή των Βαλκανικών Αγώνων

1960 - Σπυρίδων Βικάτος, `Ελληνας ζωγράφος

1961 - Καρλ Γιουνγκ, Ελβετός πρωτοπόρος της ψυχανάλυσης

1968 - Ρόμπερτ Κένεντι, Αμερικανός πολιτικός

1981 - Κάρλετον Κουν, Αμερικανός ανθρωπολόγος

1984 - Μπέρτραμ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας

1991 - Σταν Γκετζ, Αμερικανός μουσικός

1995 - Διαμαντής Διαμαντόπουλος, Έλληνας ζωγράφος

1996 - Τζορτζ Ντέιβις Σνελ, Αμερικανός γενετιστής και νομπελίστας

2005 - Αν Μπάνκροφτ, Αμερικανίδα ηθοποιός