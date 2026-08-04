Φωτογραφίες από τα συντρίμμια του δεύτερου ελικοπτέρου που συνετρίβη σε χαράδρα στην Ψάθα, μετά τη σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο στον αέρα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Τρίτης.

Τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην Ψάθα, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή.

Το ΕΡΤnews κατέγραψε το σημείο της τραγωδίας, το οποίο παραμένει αυστηρά αποκλεισμένο, ώστε να διαφυλαχθούν όλα τα στοιχεία που μπορεί να συμβάλουν στη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Αυστηρά αποκλεισμένη η περιοχή

Η πρόσβαση στο σημείο απαγορεύεται σε οποιονδήποτε δεν έχει υπηρεσιακή αρμοδιότητα.

Εξαίρεση αποτελούν οι πραγματογνώμονες και τα κλιμάκια των ερευνητικών αρχών που επιχειρούν στην περιοχή.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου κατέπεσαν τα δύο ελικόπτερα Bell.

Αυτοψία με drone και ειδικό εξοπλισμό

Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού και σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, οι αρμόδιοι ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα.

Στο πλαίσιο της αυτοψίας χρησιμοποιήθηκε και drone, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εναέριες λήψεις και να αποτυπωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ο χώρος της συντριβής.

Το φωτογραφικό και οπτικό υλικό, μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα, θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

49χρονος φέρεται να παραβίασε τον αποκλεισμό

Την ώρα που η προστασία του χώρου αποτελεί βασική προτεραιότητα των αρχών, το απόγευμα της 3ης Αυγούστου σημειώθηκε περιστατικό παραβίασης του αποκλεισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 49χρονος άνδρας επιχείρησε με το όχημά του να περάσει από το σημείο, παρά το αστυνομικό μπλόκο που είχε απαγορεύσει την κυκλοφορία.

Ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι ήθελε να μεταβεί στην κατοικία του, ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αγνόησε τις υποδείξεις των αστυνομικών και παραβίασε τον φυλασσόμενο χώρο.

Δικογραφία για απείθεια

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το όχημα του 49χρονου προσέκρουσε σε τμήμα των συντριμμιών των ελικοπτέρων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου.

Ο 49χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα από το σημείο της τραγωδίας.