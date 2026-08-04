Η σωτηρία του Βρετανού πιλότου Άντριου Χάτσινσον μετά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα χαρακτηρίζεται από την οικογένειά του ως πραγματικό θαύμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που δημοσιεύουν οι Times, η πολυετής εμπειρία και η ψυχραιμία του στα κρίσιμα δευτερόλεπτα μετά το χτύπημα τού επέτρεψαν να διατηρήσει τον έλεγχο του ενός ελικοπτέρου.



Έτσι, ο ίδιος και ο Έλληνας αξιωματικός που επέβαινε μαζί του κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες.



Μια αληθινή ιστορία επιβίωσης και αυτοθυσίας αποκαλύπτεται πίσω από την αεροπορική τραγωδία στην Ψάθα. Ο Άντριου Χάτσινσον κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο του πυροσβεστικού ελικοπτέρου μετά τη φονική σύγκρουση, χαρίζοντας τη ζωή στον εαυτό του και στον Έλληνα αξιωματικό που επέβαινε στο σκάφος.



Η αεροπορική τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στα Μέγαρα. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και ο Έλληνας σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ τραυματίστηκαν ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής.

Βίντεο-ντοκουμέντο από το δυστύχημα κατέγραψε τη στιγμή που τα δύο αεροσκάφη πλησιάζουν επικίνδυνα, μέχρι τη μοιραία σύγκρουση των ελίκων. Αμέσως μετά, το ένα ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέπεσε σε χαράδρα.

«Δεν υπάρχουν πολλοί πιλότοι που θα μπορούσαν να το κάνουν»

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Άντριου Χάτσινσον στους συγγενείς του, κατάφερε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση με κινητήρα εκτός λειτουργίας, δίνοντας χρόνο στον ίδιο και στον Έλληνα αξιωματικό να εγκαταλείψουν το ελικόπτερο λίγο πριν αυτό εκραγεί.



Ο θείος του, Μάικλ Χάτσινσον, περιέγραψε στους Times τη διάσωσή του ως «θαύμα», εκτιμώντας ότι ελάχιστοι χειριστές θα μπορούσαν να διαχειριστούν μια τόσο ακραία κατάσταση.



«Συνετρίβη μέσα στο δάσος και κατάφερε να βγει την τελευταία στιγμή. Το κινητό του κάηκε ολοσχερώς και το άφησε πίσω. Εκείνος και ο αξιωματικός που ήταν μαζί του βγήκαν από το ελικόπτερο λίγο πριν αυτό εκραγεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

‘Miracle’ escape of helicopter pilot who crashed fighting Greek wildfires https://t.co/fpivrPfagw — The Times and Sunday Times (@thetimes) August 4, 2026

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε πετάξει μαζί του όταν εκπαιδευόταν στις αναγκαστικές προσγειώσεις μέσω αυτοπεριστροφής (autorotation), κατά τις οποίες το ελικόπτερο προσγειώνεται χωρίς τη βοήθεια του κινητήρα.



«Μου είπε “θα σβήσω τον κινητήρα”. Τον κοίταξα απορημένος και τελικά κατάφερε να το προσγειώσει χωρίς κινητήρα. Πετάει ελικόπτερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι εξαιρετικά προσεκτικός και ξέρει πολύ καλά τι κάνει», δήλωσε στους Times, καταλήγοντας: «Δεν υπάρχουν πολλοί πιλότοι που θα μπορούσαν να το κάνουν».

Πολυετής εμπειρία στις αεροπυροσβέσεις

Ο 48χρονος είναι πατέρας τριών παιδιών και ιδιοκτήτης εταιρείας ελικοπτέρων στο Νορθάλερτον του Βόρειου Γιορκσάιρ. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε επικίνδυνες αποστολές αεροπυρόσβεσης διεθνώς, έχοντας συνδράμει πρόσφατα στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Ουαλία και την Αυστραλία.



Η σύζυγός του Ντον και τα παιδιά τους ταξίδεψαν αμέσως στην Αθήνα. Ο Βρετανός πιλότος υποβλήθηκε σε επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στη Βρετανία μόλις το επιτρέψει η υγεία του. Παρά τις ανησυχίες της οικογένειάς του, ο ίδιος επιμένει να υπηρετεί κάθε καλοκαίρι στην πρώτη γραμμή.